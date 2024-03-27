Майами. Калинина и Ястремская завершили выступление, проиграв в парном четвертьфинале

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 1000 в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США) 7:5, 3:6, 6-10

Калинина и Ястремская провели первый совместный турнир. Отметим, что во втором сете украинки упустили преимущество, ведя со счётом 3:1, проиграв пять геймов подряд.

Для обеих теннисисток это был второй четвертьфинал на соревнованиях серии 1000. Год назад Ангелина вместе с румынкой Ириной-Камелией Бегу сыграла на этой стадии в Майами, а Даяна в 2019 году с Еленой Остапенко из Латвии дошла до финала в Пекине.

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