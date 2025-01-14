Белинда Бенчич – о победе над Остапенко: “Играть против нее всегда сложно, иногда ты просто становишься зрителем на своем же корте”

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свой стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии, в котором она победила Елену Остапенко из Латвии



– Белинда, это был непростой матч. Расскажите о ваших впечатлениях от игры.

– Да, это был действительно сложный матч. Я очень рада, что смогла одержать победу. Игра против Елены всегда непредсказуема. Я просто старалась играть стабильно и очень рада, что смогла выиграть.

– Первый матч на турнире Grand Slam после возвращения и сразу против Остапенко. Могли бы вы рассказать о ключевых факторах и ваших первых мыслях, когда увидели жеребьёвку?

– Когда я увидела жеребьевку, у меня были достаточно нейтральные эмоции, ведь я знаю, что именно такие матчи мне нужны, чтобы вернуться. Это хороший тест для меня. Мне нравится играть с сильными соперницами. Относительно сегодняшнего матча, я чувствовала себя нормально. Думаю, играть против нее всегда сложно. Иногда кажется, будто это «русская рулетка» (улыбается). Иногда ты просто становишься зрителем на своем же корте. Я старалась действовать стабильно, сохранять концентрацию в важные моменты. Рада, что этого было достаточно для победы. Очень счастлива, что могу сыграть еще один раунд.

– Победа над такими соперницами, теннисистками топ-20 или топ-15, помогает вам понять, что вы на верном пути? Добавляет ли это уверенности, что вы всё делаете правильно?

– Да, думаю, независимо от результатов, я точно знаю, насколько тяжело я работала, чтобы играть здесь. Это было непросто и не случилось просто так. Это действительно был вызов. Я точно это осознавала. Конечно, такая победа добавляет мотивации, когда ты видишь, что можешь играть на равных с такими теннисистками и даже побеждать. Даже на прошлой неделе в Аделаиде я сыграла хорошо, пройдя квалификацию. В конце концов, проиграла Самсоновой в трех сетах. Это помогает и придает уверенности. Сегодняшний матч был такой… Иногда ты просто не знаешь, попадет ли она в угол, или ошибется. Ты никогда не знаешь. Конечно, результаты меня радуют. Шаг за шагом я каждый день чувствую себя лучше и на тренировках тоже. Конечно, нужны результаты, чтобы это подтвердить. Я довольна тем, как проходит мое возвращение.

– Насколько особенной является ваша первая победа на “мэйджоре” после возвращения из декрета? Есть ли у вас дополнительная мотивация как мама в туре?

– Не знаю, дополнительная ли это мотивация. Мне кажется, у меня всегда есть мотивация играть. Я делаю это, прежде всего, для себя. Но мне кажется, это добавляет больше спокойствия, потому что обычно я требую от себя максимум. Поэтому иногда я давила на себя слишком сильно. А теперь могу играть немного легче, потому что у меня есть что-то важнее тенниса.



btu.org.ua