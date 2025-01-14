Фернандо Алонсо тренируется в Доломитовых Альпах

Фернандо Алонсо приступил к активной стадии тренировок, о чём сообщил болельщикам на своих страницах в социальных сетях. Энтузиазму, с которым двукратный чемпион мира занимается физической подготовкой, могли бы позавидовать многие более молодые гонщики – конечно, это один из главных секретов его спортивного долголетия.

В зимнее межсезонье 43-летний Алонсо всегда занимается в центре своего давнего друга Фабрицио Борры, который находится на севере Италии в долине Гардена, что в Доломитовых Альпах. Борра был личным тренером Фернандо ещё со времён дебюта испанца в Формуле 1 в составе Minardi, но затем основал собственный центр физической подготовки Scuola2000.

Алонсо поделился несколькими фотографиями и видео, посвящёнными не только тренировочному процессу, но и местным альпийским красотам, хотя, конечно, основное внимание привлечено именно к снимкам, сделанным в тренажёрном зале, в частности, тренировкам шейных мышц, что для гонщиков крайне важно.

Во время прохождения скоростных поворотов и при торможениях им приходится сопротивляться перегрузкам, достигающим 5g, но ветерану Формулы 1, ныне выступающему за Aston Martin F1, не привыкать. Недаром он вполне достойно выглядел и на овальном автодроме во время своей дебютной гонки Indy500 в 2017 году, где средние скорости превышали 250 км/ч, а максимальная, показанная в квалификации Скоттом Диксоном, достигла 373, 632 км/ч.

Напомним, что Алонсо тогда стартовал с 7-й позиции, по ходу гонки лидировал на протяжении 27 кругов, но, к сожалению, сошёл с дистанции за 21 круг до финиша из-за отказа двигателя на его McLaren-Andretti-Honda.

В дальнейших тренировочных планах Фернандо велосипед, бег, картинг и, как всегда, тренажёрный зал. А пока он прокомментировал начало подготовки к предстоящему сезону короткой фразой Empezando, что можно перевести, как «Приступаем!»

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