Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Тайсон Фьюри после поражения Александру Усику.

«Я хочу увидеть бой Тайсона против Джошуа, но в первую очередь нужно, чтобы этого боя хотел сам Фьюри. Тайсону сейчас трудно психологически, но я считаю, что в боксе не является большой проблемой проиграть несколько боев. Все сейчас равняются на Мейвезера и хотят закончить без поражений, но такое бывает раз в 50, 60, 70 лет. Посмотрите на того же Мухаммеда Али, он проиграл пять боев, но он все равно легенда», – сказал Турки.

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, в последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua