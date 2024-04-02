Видеотрансляция матча НХЛ «Нью-Джерси» — «Питтсбург» 3 апреля во ВКонтакте начнется в 02.00 мск

Хоккеисты «Питтсбурга». Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» на своем льду сыграет против «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с вторника на среду, 3 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет в спортивном комплексе «Пруденшал-центр» в Ньюарке в США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Нью-Джерси» — «Питтсбург» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Нью-Джерси» занимает сейчас 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 76 очков. «Питтсбург» идет на 11-й строчке «Востока», имея в своем активе 77 очков.

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