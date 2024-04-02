Тренер рассказал, что Уайлдер проиграл Паркеру из-за галлюциногенов

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Тренер бывшего чемпиона WBC Деонтея Уайлдера Малик Скотт рассказал, что причиной поражения «бронзового бомбардировщика» в последнем поединке против Джозефа Паркера могло стать употребление боксером напитка аяуаска, являющегося энтеогеном и галлюциногеном.

«Уайлдер ранее рассказал, что аяуаска сделала его немного довольным жизнью и заставила его понять меньшие и более мягкие вещи в жизни. И если вы находитесь в таком пространстве, то насилие не является главным приоритетом. Но это не должно касаться боксерского ринга. Думаю, именно поэтому он проиграл», – рассказал Скотт.

Ранее стало известно, что следующим соперником Уайлдера должен стать китайский супертяж Чжан Чжилей.

sport.ua