Ньюпорт. Микельсен второй год подряд вышел в финал, Гирон в трёх сетах обыграл Юбэнкса

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Ньюпорте

Ньюпорт, США • 15-21 июля • трава • $742,350

Действующий чемпион: Адриан Маннарино (Франция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алекс Микельсен (США, 3) – Райли Опелка (США, WC) 6:2, 6:0

Маркос Гирон (США, 2) – Кристофер Юбэнкс (США, 4) 6:4, 3:6, 6:2

Алекс Микельсен проведёт второй решающий матч в карьере. Год назад американец проиграл в финале турнира в Ньюпорте. Алекс стал первым игроком с 2016 года, которому удалось дойти до финала два сезона подряд. В последний раз это удавалось Иво Карлович (2014, 2015, 2016), который восемь лет назад с третьей попытки стал чемпионом.

Маркос Гирон третий раз в карьере вышел в финал турнира ATP. В 2022 году он уступил в решающем матче в Сан-Диего, а в этом сезоне – в Далласе. Оба финала американец играл против своих соотечественников.

Микельсен и Гирон завтра проведут дебютную очную встречу.

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