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Футбол

Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Центральный матч тура в чемпионате Испании – смотреть онлайн трансляцию матча

Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Атлетико" примет "Жирону" в центральном матче 31-го тура Примеры. В этом поединке станет понятно, выдерживает команда Диего Симеоне борьбу на два фронта или нет. Напомним, в среду "Матрасники" удержали победу над "Боруссией" в ЛЧ (2:1). То есть, у них было всего два полных дня отдыха, в то время, как "Жирона" готовилась к поединку целых две недели.

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    • Чемпионат Испании, 31-й тур

    13 апреля 2024. Мадрид, "Сивитас Метрополитано"

    "Атлетико" Мадрид 15:00 "Жирона"

    Трансляция – MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    В эфире

    Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

    Телетрансляція матчу Атлетіко — Жирона Смотреть трансляцию

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