Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Центральный матч тура в чемпионате Испании – смотреть онлайн трансляцию матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

"Атлетико" примет "Жирону" в центральном матче 31-го тура Примеры. В этом поединке станет понятно, выдерживает команда Диего Симеоне борьбу на два фронта или нет. Напомним, в среду "Матрасники" удержали победу над "Боруссией" в ЛЧ (2:1). То есть, у них было всего два полных дня отдыха, в то время, как "Жирона" готовилась к поединку целых две недели.

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Чемпионат Испании, 31-й тур

13 апреля 2024. Мадрид, "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" Мадрид 15:00 "Жирона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча

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