«Думаю, побить рекорд Гретцки важно для всей России». Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина

Жена Овечкина рассказала о жизни и воспитании детей с Александром

Александр и Настасия Овечкины. Фото Соцсети Настасия Овечкина — о том, как жить и воспитывать детей вместе с великим спортсменом.

Жена Александра Овечкина — не из тех, кто обожает находиться на авансцене, напоминать о себе чем-то эффектным или крикливым в соцсетях. Как она говорит, ей хватает публичности мужа. Настасия (именно так правильно пишется ее имя) Овечкина, ранее Шубская, дочь замечательной актрисы Веры Глаголевой, сама окончившая продюсерский факультет ВГИКа и в детстве снимавшаяся в фильмах и сериалах, теперь спокойно живет интересами своей семьи. Ее большие интервью можно пересчитать на пальцах одной руки — хотя ясно, что ей есть что сказать.

В этом я с удовольствием и убедился за время нашей более чем полуторачасовой беседы. На протяжении всего этого времени ловил себя на ощущении, как приятно с ней разговаривать, какая положительная, спокойно-интеллигентная аура от Настасии исходит. Естественно, эта беседа не могла бы состояться без одобрения самого Александра, который нас и познакомил. Ему за это — отдельное спасибо.

А ей — за массу новых деталей о каждодневной жизни великого хоккеиста, которые будут интересны его поклонникам и о которых мог рассказать только родной человек.

В большом интервью «СЭ» жена Александра рассказала:

что она не Анастасия Шубская, правильно писать ее имя — Настасия Овечкина; как Александр готовится к матчам, каким ритуалам следует, чем питается, какие блюда любит больше всего; конечно же, о рекорде Гретцки — побьет или нет, если побьет, то когда, и почему Александр не любит об этом говорить; о Майкле Джордане — любимом спортсмене Овечкина — и Коби Брайанте, с которым Александр был знаком; о том, какой Александр муж и отец, как часто уделяет время семье, как воспитывает детей, за что наказывает; любят ли дети хоккей и мечтают ли стать хоккеистами; с кем из российских игроков дружит Александр; действительно ли Овечкин угасает или с чем связан спад его результативности; о том, какие отношения были у Александра с ее мамой, актрисой Верой Глаголевой; играет ли Овечкин в компьютерные игры, какие книги читает, дарит ли цветы и часто ли пьет алкогольные напитки; и еще много-много всего.

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Бывало, что он не мог нагнуться, но ехал играть. При этом маме ничего не говорил!

— Нынешний сезон для вашего мужа перевернулся с головы на ноги после неожиданной поездки во время перерыва на Матч звезд в Дубай. В нашем разговоре он объяснил: причина — день рождения вашего отца. Сложно было посреди регулярного чемпионата такой марш-бросок организовать?

— Не просто день рождения, а юбилей. 60 лет. Так получилось, что у половины семьи и вообще людей, которых мой отец хотел видеть, не было американской визы, получить которую сейчас не так просто. В ближайших к Америке странах собрать их тоже не получалось.

Поэтому и решили отпраздновать в Эмиратах — тем более есть прямой рейс Вашингтон — Дубай. Организовать все посреди сезона правда было сложно. Долгие перелеты, по 13 часов в один конец. Но мы видим, что, несмотря и на самолеты, и на акклиматизацию, Саше это пошло на пользу. Он отдохнул, восстановился эмоционально, увидел всю семью — там были его мама, брат Миша. Мы прекрасно провели время, и, думаю, эти эмоции повлияли на его игру.

— Из его друзей кто-то прилетал?

— Из друзей — нет. Но у нас была большая компания, около 50 человек. Одна наша семья — 25 человек! А еще друзья папы и его партнеры по бизнесу.

— Что Александр предпочитает делать во время долгого перелета?

— Туда мы летели без него, поскольку у него перед перерывом были игры на выезде, последняя, дневная, — в Далласе (в ней он забил первую шайбу в своей шестиматчевой голевой серии. — Прим. И.Р.). Оттуда он и полетел к нам в Дубай. А вот обратно уже летели вместе.

В перелетах мы всегда разделяем детей. На одном ряду сидит Саша со старшим, Сергеем, на другом — я с младшим, Ильей. Так проще, удобнее, когда один родитель контролирует одного ребенка. Хорошо, что из-за частых перелетов — а теперь они еще и очень долгие, плюс мы с детьми часто летаем в Майами — сыновья привыкли к самолетам. Не бегают по салону и не кричат, а спокойно ведут себя весь полет. Рисуют, клеют наклейки, сидят в айпаде, едят и спят. Комфортные дети!

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— Сам Овечкин когда-то всегда посреди дня игры обязательно ложился спать. Эта традиция у него сохранилась?

— Да. Перед игрой где-то с 13.30 до 15.30 — обязательный сон.

— А за три часа до игры — по-прежнему звонок маме?

— Именно так. Тоже обязательно. Все это — часть его многолетней предматчевой традиции, примет.

— Он суеверен?

— Да, у него есть и определенный порядок действий во время раскатки.

— А как сейчас обстоят дела со знаменитым «обедом Ови» в виде блюда «курица—пармезан», который он с первого сезона в НХЛ всегда заказывал в одном и том же ресторане?

— И эта традиция тоже сохранилась! В день игры — курица—пармезан и макароны. Он обедает на тренировочной арене около полудня, за семь часов до игры. И больше до матча ничего не ест. Следующий прием пищи — уже только дома после игры. И то Саша, когда приезжает домой, есть может не сразу. Только после одиннадцати вечера.

— Коллега, съездивший несколько лет назад в этот ресторан и попросивший дать ему полностью «обед Ови», рассказывал, что это очень вкусно, но так много, что час потом невозможно даже разговаривать.

— Я тоже не могу съесть это целиком, ха-ха. Но они столько сил тратят, что эти калории нужны! Есть игроки, которые чуть-чуть перекусывают еще на арене перед игрой — могут, например, съесть банан. Саша — когда как.

— Насколько Александр привередлив в еде?

— Вообще не привередлив. У нас нет такого, что ему нужно что-то конкретное на завтрак, что-то — на ужин, и он это заказывает. Звоню, спрашиваю: «Что тебе сегодня приготовить, чтобы ты после игры поел?» — «Что захочешь! Что тебе проще всего — то и готовь» — «Нет, говори. Мне проще, если сам выберешь». Такие у нас бывают диалоги.

Он любит все, что связано с фаршем, — котлеты, биточки, голубцы. Как раз коронное блюдо Татьяны Николаевны (мамы Овечкина. — Прим. И.Р.) — голубцы. Еще он очень любит мой борщ, бефстроганов. Кстати, ту же «курицу—пармезан» я ему тоже делаю.

— Татьяна Николаевна рассказывала мне, что в первые Сашины годы в НХЛ она приезжала и лепила ему по несколько тысяч пельменей, чтобы он мог друзей угощать.

— Так же и остается, пельмени он любит. Обожает все, что связано с рубленым мясом.

— После игр он долго не засыпает? Слышал, что у многих хоккеистов со сном после матчей проблемы, адреналин еще долго бушует.

— Пока он приедет, пока поест — времени проходит достаточно. Если игра, как обычно, в семь вечера, то он засыпает где-то к часу. В плей-офф ему заснуть тяжелее, потому что там и темп игры другой, и эмоции.

— В плей-офф Овечкин вообще другой? А то ведь кто-то в подвалы своих домов уходит к матчам готовиться.

— Нет, в плей-офф Саша не меняется. Кто-то из игроков во время Кубка даже в своем городе ночует в отеле, но не он. Мы стараемся делать так, чтобы он высыпался, чтобы дети его не будили. В принципе в сезоне пытаемся, чтобы дома было тихо, особенно во время дневного сна Саши, к которому мы относимся очень серьезно, а в плей-офф — тем более. В выходные я также его не бужу, и дети знают, что папа должен выспаться. Но если раньше он мог и до полудня проспать, то теперь уже часам к десяти всегда сам просыпается. Максимум — в 10.30.

— А как обстояли дела, когда дети были грудными?

— Сережа ночью спал очень хорошо. Илюша родился в 2020 году, во время пандемии, и в какое-то время обстоятельства сложились так, что мы были в России, а Саша — здесь. В целом нам повезло с тем, как спокойно дети вели себя по ночам. Просыпались поесть, но криков не было.

— Александр же переболел ковидом прямо во время сезона. Перенес сложно?

— Нет. Никто не знает, как ковид повлияет на здоровье в будущем, но в тот момент Саша перенес его нормально, без осложнений.

— А январская травма, из-за которой он нехарактерно для себя пропустил три игры, окончательно позади?

— Да, слава Богу, восстановился.

— Видели у мужа боли, про которые никто больше не знал?

— Конечно. Бывало, что он не мог нагнуться, но при этом ехал на игру. Но маме в таких случаях ничего не говорит, не хочет, чтобы она нервничала. Случается, она замечает, что он как-то по-другому выглядит на льду, как-то не так двигается, и сразу же звонит мне: «У Сашки ничего не болит?» Я говорю, что все нормально, поскольку тоже не хочу, чтобы она лишний раз переживала. Поэтому, когда знаю, что ему просто надо отдохнуть пару дней и все будет нормально, стараюсь ее не беспокоить.

— Мама для Александра — суперавторитет? Бывает, что он с ней о чем-то спорит, не соглашается?

— Думаю, бывает. В любой семье всегда случаются какие-то дискуссии. Татьяна Николаевна всегда высказывает свое мнение, но прямо серьезных споров не помню. Иногда, когда у него нет настроения что-то обсуждать, Саша говорит: «Мам, давай закончим».

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Чета Гретцки — приятные люди, мы с ними очень хорошо посидели

— Что для вас лично будет означать момент, когда муж, даст Бог, обгонит по голам Уэйна Гретцки? И насколько это важно для самого Александра?

— Думаю, что это важно в принципе для всей России. Вспоминаю один момент, связанный лично со мной. Мне было лет 12, и мы с родителями полетели в Малайзию. Там я в торговом центре увидела на огромном биллборде Марию Шарапову, она рекламировала часы. И у меня в тот момент возникла такая гордость — как будто за родного человека! За то, что огромное фото нашей русской девушки висит в другой стране, на другом континенте, и все ее знают.

Поэтому не понимаю людей, которые возмущаются — мол, Овечкин живет и работает в Америке, играет не за Россию. Для меня любой спортсмен, актер, музыкант, который добивается чего-то не только на национальном, но и на мировом уровне, заслуживает большого уважения. По-моему, в этом случае должна быть гордость за свою страну! Конечно, не люблю говорить о чем-то до того, как это произошло, но это будут такие эмоции, которые сейчас даже не смогу описать. Их просто хочется пережить, и только тогда станет понятно, что это такое. Мне самой интересно. Скорее всего, будем рыдать все!

— Овечкин всегда крайне сдержанно комментирует эту тему.

— Он не любит забегать вперед. Всегда говорит: «Поживем — увидим».

— В 2016-м мы с ним разговаривали, и он говорил, что это невозможно. В 2019-м уже тональность сменилась — именно на «поживем — увидим».

— Да, несколько лет назад никто действительно не думал, что это возможно, учитывая, как изменился хоккей, как выросли скорости, насколько объемнее стала экипировка вратарей. Не нужно быть суперпрофессионалом, чтобы это понимать. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Главное — чтобы здоровье было.

— Можете вспомнить встречу вчетвером с четой Гретцки?

— Они безумно приятные люди, очень добрые, и мы душевно посидели в ресторане в Лос-Анджелесе. Уэйн, конечно, больше разговаривал с Сашей о хоккее, а мы с Джанет, женой Гретцки, говорили про детей. Она нереальная красотка и умничка. Они рассказывали про свой путь. Чудесная семья, и от той встречи остались только положительные эмоции.

— Кто был инициатором встречи?

— По-моему, Саша с Уэйном списались или созвонились, лучше у него спросить. Этот ужин был лет семь назад.

— Овечкин сказал мне, что из людей, с которыми он не знаком, мечтал бы встретиться с Майклом Джорданом. Удивляюсь даже, что они до сих пор не встречались.

— Да. Может, как-то у них не совпадало… Саша действительно любит этого спортсмена, считает его одним из лучших в истории спорта. Относительно недавно выходил сериал о нем — «Последний танец». Каждая серия в Америке выходила, если не ошибаюсь, по воскресеньям, тогда была пандемия, и помню, что он их с большим нетерпением ждал. И был в восторге от сериала.

— Насколько помню, у него были хорошие отношения с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом.

— Ой, да. Коби был таким замечательным человеком! Помню, мы были в Лос-Анджелесе, пошли на матч и встретили там Брайанта. Сфотографировались с ним, поговорили. По тому, с какой улыбкой и вообще с каким интересом он общался с Сашей, видно было, насколько у него доброе сердце. Они задавали друг другу вопросы, и их человеческое совпадение было ясно с первой секунды. Так было жалко его, когда он разбился… Это было горе для всей Америки и для нас тоже.

— Александр после гибели Брайанта вышел на раскатку в майке с его номером.

— Да, он очень переживал.

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В пять лет старший сын давно знает все команды НХЛ, игроков «Кэпиталз» и российских энхаэловцев. И даже Бобби Орра!

— Был ли Александр у вас на родах? И изменило ли его как-то рождение детей?

— Да, на родах он был и очень рад этому. При рождении детей я видела у него слезы радости. Такое событие меняет всех — и, считаю, он стал более ответственным. Он понимает, что отвечает не только за нас двоих, но и за двух маленьких людей, которым хочется показать весь мир во всей его красе и сделать так, чтобы они выросли хорошими людьми. Это большой труд, ты каждый день должен вкладывать в своих детей, чтобы они росли с правильными ценностями и были благодарны и нам, и Богу за то, что у них есть все. Чтобы понимали, что есть семьи, у которых все намного сложнее, и не воспринимали то, что имеют, как должное. Чтобы ценили труд отца, который каждый день жертвует здоровьем, и у любого профессионального спортсмена это не проходит просто так.

— Пусть он и назвал себя однажды «русской машиной, которая никогда не ломается».

— Мы понимаем, что в дальнейшем все это даст о себе знать. Мениски, колени, многое другое… Такой титанический труд, такие многолетние нагрузки просто так не проходят. Очень важно, чтобы дети это понимали и ценили. Надо постепенно им это объяснять.

— Все знают Овечкина-хоккеиста, а какой он муж и отец?

— Замечательный. Всегда старается найти время в своем графике, всегда очень плотном во время сезона, чтобы уделить нам внимание. Как только есть возможность, старается выйти с семьей куда-то погулять. Он очень заботливый, всегда пытается сделать так, чтобы нам было комфортно и хорошо — даже если ему самому приходится для этого чем-то пожертвовать.

— То есть?

— Всегда делает так, чтобы семье было лучше. Допустим, хочет, чтобы дети полетели в нашу квартиру в Майами — отдохнули на солнце, поплавали. Скучает по нам, понимает, что меньше нас увидит — но все делает так, чтобы нам было удобно. А мы стараемся подгадывать эти поездки так, чтобы он в это время в основном был на выездах. Так же он относится и к маме, и к брату, когда его папа был жив — к нему. Очень человечно.

— Когда вы в Вашингтоне — на домашние игры всегда ходите? Александр рассказывал мне, что старшего сына берете на все матчи, младшего — на ранние. Они уже понимают, что происходит на льду?

— Илюша, конечно, еще в меньшей степени, а Сергей не просто понимает — он с самого маленького возраста знал всех игроков. При том что ему пять лет, он давно уже может назвать и все команды НХЛ, и любого игрока «Кэпиталз», и каждого российского хоккеиста в лиге! Я даже видео как-то выставляла — у нас есть книга о всех лучших игроках, и он всех знал, причем тех, кто играл уже очень давно — например, Бобби Орра. Еще алфавит русский тогда не успел выучить — а всех хоккеистов наизусть, ха-ха!

У него загружено приложение НХЛ на айпаде, он смотрит, кто сегодня играет, следит, забил и отдал ли папа. Сережа очень увлечен хоккеем, младший пока меньше. Но в этом году старший до недавнего времени вообще не катался, потому что, как ни странно, здесь сложно найти лед.

— Что? Для сына Овечкина в Вашингтоне сложно найти лед?!

— Нереально! В школе — правильнее это назвать подготовительным классом, без него ты не сможешь пойти в первый — он до четырех, там все строго. Пропуски даже в этом возрасте фиксируются, раньше времени ты ребенка забрать не можешь. А после четырех ближайшие ледовые арены расписаны под тех маленьких хоккеистов, которые уже в командах, от восьми лет. Ему это пока рано.

Но недавно нашли, и раз в неделю сейчас у нас получается отводить его на тренировки, но не более. Тут с этим не так просто, как кому-то может показаться. В России мне намного проще находить для них занятия, загружать их. Там летом сразу нашла тренера по теннису, по плаванию. Кстати, у Илюши, хоть ему всего три годика, очень хорошо получается теннис — он полтора месяца летом позанимался, ему очень нравится, и у него есть успехи. Тренер его очень хвалила за то, что он быстро начал делать вещи, которые другие дети делают только после полугода постоянных тренировок.

— В общем, с одной из первых ракеток мира 2040-х годов уже все ясно! Пусть все запомнят это имя — Илья Овечкин.

— Ха-ха! А мне ясно, что спорта в жизни сыновей будет много, но станет ли он профессиональным или просто для здоровья — только время покажет. Пока об этом говорить очень рано.

Фото Соцсети

— Сыновья уже понимают, какой папа знаменитый?

— Думаю, еще не очень. Даже Сережа еще не совсем понимает, особенно когда люди подходят брать автограф.

— В 2019-м, когда Сережа еще был грудным ребенком, ваш муж сказал мне, что когда-нибудь покажет ему пятый матч финальной серии Кубка Стэнли в Лас-Вегасе, когда он как капитан «Вашингтона» поднял Кубок над головой. Это уже произошло?

— Нет, пока еще не показывал. Думаю, еще годик-другой. Он сделает это, когда Сереже будет ближе к семи годам и он будет уже вообще все осознавать.

— Насколько вообще дети мотивируют Александра продолжать карьеру и держать себя в тонусе? Хоккеисты часто признаются, что им важно, чтобы ребенок увидел и запомнил, как папа играл.

— Точно знаю, что Саше очень важно, чтобы мы присутствовали на матчах. Он хочет, чтобы я брала обоих. С Илюшей сложнее, поскольку игры заканчиваются в десять, а то и позже, а утром в садик. Сергея стараюсь по возможности брать на каждую игру.

Саша всегда со льда смотрит на нас, на мою и их реакцию. Это дает ему дополнительные силы и эмоции. Был момент, когда он обогнал Горди Хоу и вышел на второе место в списке снайперов НХЛ всех времен. Мы ждали этот момент, ходили с обоими детьми на каждую игру — и, к счастью, это произошло в домашнем матче. Есть видео в интернете, где мы втроем и наши друзья кричим, прыгаем. Эти кадры останутся на всю жизнь, и я очень рада, что дети вырастут и смогут видеть, как маленькими вместе радовались в такой момент.

— Бывает, что Саша за что-то наказывает детей?

— Не могу сказать, что он очень строгий папа. Думаю, я строже. Он меньше времени проводит с сыновьями, и понятно, что в редкие выходные как-то серьезно наказывать или сильно ругать их не может. Понятно, что делает замечания. Мы вместе, каждый по-своему, стараемся вырастить их воспитанными.

— Что дети должны делать, чтобы рассердить Овечкина?

— Даже не знаю. А, вспомнила! Он ругается, когда младший ребенок тянет за хвост нашу собаку. Саша безумно, до невозможности любит Блэйка и вступается за него. Ну и когда идем в ресторан, а дети там начинают драться между собой — могут получить от отца замечание.

— Почему собаку Блэйком назвали? Не в честь генерального менеджера, а в прошлом знаменитого защитника «Лос-Анджелес Кингз»?

— Точно нет, ха-ха! Само пришло как-то. Уже не помню, если честно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чужой хоккей дома не смотрит — только если в плей-офф. Ему хватает своего

— У многих людей сейчас — и я, признаюсь, не исключение — есть гаджетозависимость. А Александр часто сидит в смартфоне или планшете?

— Он нечасто сидит в социальных сетях. Чаще смотрит какие-то хоккейные новости, просто новостные сайты.

— Дома он смотрит другой хоккей?

— Нет. За исключением плей-офф. Там Саша может посмотреть какие-то игры, но не могу сказать, что часто. Ему достаточно своего хоккея и тех видео, которые они пересматривают, когда готовятся к очередной игре.

— Видеотренер не просит что-то еще дома просматривать, анализировать?

— Нет, они все это делают на собраниях.

— На шоу у Басты Александр говорил, что раньше много играл в приставку, а сейчас это его не особо интересует.

— По молодости, когда не было детей, мы вместе рубились в приставку. Играли в Fortnite, Call of Duty. Когда Саша уезжал в поездки, я была беременна Сергеем, и мы играли онлайн — он из гостиницы, я из дома. Сейчас столько свободного времени у нас нет. Во что-то он изредка играет, но без фанатизма. У него есть специальный компьютер, который иногда он берет в поездки.

— Есть ли человек не из хоккейной среды, которого можно назвать лучшим другом Александра?

— У него есть близкие друзья — их можно пересчитать по пальцам, но выделить кого-то одного не могу. Если назвать кого-то из них, кого знают люди, то это баскетболист Виталий Фридзон. Он тоже всегда на наших семейных праздниках. Очень хороший парень, добрый-добрый.

— С кем-то муж на ваших глазах переставал общаться, в ком-то разочаровывался?

— Такого не помню. Не было такого! Он очень ценит людей, которые с ним рядом давно, прошли все этапы. И даже появились новые, которые стали нам очень дороги.

— У всех спортсменов бывают ситуации, когда они одалживают кому-то из старых знакомых деньги, а те пропадают. У Александра такое было?

— При мне — нет. По крайней мере, я о таком не знаю, а было ли раньше, надо его спрашивать.

— Участвуете ли вы в решении финансовых вопросов, в частности, вложения денег? Советуется ли он с вами?

— Конечно, я в курсе каких-то глобальных вложений. Он мне рассказывает.

— Главное — не оказаться в ситуации Сергея Федорова, одного из близких Овечкину людей на раннем этапе его карьеры, который доверился аферисту и потерял все заработанное в НХЛ.

— Да, это все непросто. У нас есть люди, с которыми мы по этой части советуемся.

Фото Соцсети

В Вашингтоне нам не хватает шашлыков, бани, всей этой «русской души»

— Какой самый неожиданный подарок вы от мужа получили?

— У нас заканчивался сезон, и накануне вылета в Москву он сказал, что сделал мне сюрприз — пригласил всю нашу семью в Турцию. И моего папу, и Михаила Викторовича с Татьяной Николаевной, и своего брата Мишу, и моих сестер. Причем у всех были свои дела, работа, но он как-то смог всех собрать. Причем я до тех Сашиных слов ничего не знала, он все организовал сам.

Это был очень хороший отдых, и, считаю, такие моменты запоминаются на всю жизнь. Те эмоции, которые ты испытываешь от материального подарка, — ты рад на день, два, неделю. А то, что чувствуешь, находясь рядом со всей своей семьей, — неповторимо. Это остается внутри тебя.

— Каков Александр за столом? Много ли говорит, любит ли быть в центре внимания?

— Саша — экстраверт, он любит общение, компанию, быть в центре внимания. Все зависит от того, с кем он. Не могу сказать, что он закрывается, оказавшись с незнакомыми людьми — это скорее присуще интровертам. А он, считаю, — душа любой компании.

Но очень любит проводить время с друзьями, близкими людьми, которые проверены многими годами. Собирать всех вместе на природе, угощать их. Когда в Москве — постоянно собираемся. Устраиваем то, чего нам не хватает здесь — русской души. Шашлыков, бани, разговоров, березок вокруг…

— С российскими ребятами в «Вашингтоне» — самые близкие отношения?

— Да. К сожалению, Орловы переехали в Каролину, это был сложный момент для нас, потому что мы очень дружим, и их не хватает. Когда я приехала — они уже здесь были. Варя, жена Димы, — крестная нашего сына Сергея. Вообще, нам повезло, что в команде всегда было много русских, а есть команды, где их совсем нет. Там сложнее, потому что менталитет все равно другой. У нас, помимо Кузнецова, в команде Саша Алексеев, Леша Протас, мы все общаемся, Новый год отпраздновали вместе. Мы вообще нашли здесь много друзей, и это очень ценно, что далеко от дома есть люди, рядом с которыми чувствуешь себя комфортно.

— Где праздновали Новый год?

— Наша подруга живет в здании, где есть party room, комната для таких вот мероприятий, которую мы арендовали. Было весело, много народу — все наши русские друзья. Устроили всякие конкурсы — «Угадай мелодию» и другие.

— Кто выиграл в «Угадай мелодию»?

— Мы делились по командам, и наша с Сашей победила!

— А на Супербоул у «Кэпиталз» было командное мероприятие?

— Да. Но обычно оно у нас проходит немножко в другом виде. В этот раз была ежегодная «поездка отцов», и многие папы ребят уезжали на следующий день. Поэтому большинство игроков не пришли, чтобы провести день с родителями. Обычно народу больше, и мы собираемся в баре, играем во всякие американские игры.

— С кем больше всего дружите из российских хоккеистов, помимо Орловых и Кузнецовых?

— С ними больше всего и дружим. А общаемся со всеми русскими ребятами. Виделись и пересекались со многими игроками и их женами на чемпионатах мира, Кубке мира. С Капризовым, Тарасенко, Василевскими, Кучеровыми… Когда с девочками общаешься, а мужья за страну играют — это какое-то особое сплочение.

— По молодости у Александра было довольно острое соперничество с Евгением Малкиным, их даже Илья Ковальчук мирил на ужине в дни Матча звезд. Как я понимаю, сейчас у них прекрасные отношения?

— Честно, не знаю по поводу соперничества — может, это было до того момента, как я появилась в жизни Саши. Но за те девять лет, что я здесь, соперничество в Америке у него есть только с Сидни Кросби. Не разу не видела анонс матчей «Вашингтона» с «Питтсбургом» как Овечкин vs Малкин. Может, это было в детстве! С Женей, насколько знаю, они хорошо общаются, у них добрые приятельские отношения. Я приглашала их с супругой на мой день рождения в Москве.

Фото USA Today Sports

Очень легко кричать: «Овечкин — молодец!», когда он бьет рекорды

— Учитывая «поездку отцов», о которой вы говорили, Александру было тяжело впервые без Михаила Викторовича этот командный праздник воспринимать?

— Саше всегда тяжело в связи с этим. Кто терял родителей — тот знает, что эта боль потом постоянно живет с тобой. Рана со временем медленно затягивается, но шрам остается, и ты привыкаешь жить с этой болью. А что касается поездки — Михаил Викторович давно туда не летал, а летал Сашин брат Миша. Из-за этого было немного попроще. Воспоминаний о поездках с отцом этот день не вызывал.

— Часто ли вы видели у мужа слезы?

— Нет. Только когда мы теряли близких. И то он как мужчина сдерживался. А еще были слезы счастья — как уже говорила, при рождении детей.

— Когда в прошлом году Александр вернулся из Москвы с похорон, его результативность пошла вниз. И мне подумалось, что именно та беда отразилась на его статистике и в этом сезоне — слишком тяжело он это пережил.

— На самом деле, думаю, нет. Не могу сказать, что мне не нравится, как Саша играет в этом сезоне. Это мое субъективное мнение. Думаю, есть обыватели, которые примитивно считают, что если игрок забил, то он сыграл хорошо, а если не забил — то плохо. На самом деле это не так. Ты можешь забить, но при этом сделать много ошибок, которые приведут к проигрышу команды. Большинство людей, которые писали, что все, он больше не может, думают, что разбираются в хоккее, а на самом деле это не совсем так.

Понятно, ему тяжело. Не стоит забывать, что Бекки (Никлас Бэкстрем. — Прим. И.Р.) не играет сейчас. Это тот игрок, с которым у Саши особая «химия». С ним ему всегда было удобно играть, он много раз говорил, что это один из его любимых центров. А теперь без него тренер часто менял ему центральных, искал подходящего. По голам на первом месте в «Кэпиталз» идет Строум — так посмотрите, сколько из этих шайб забито с Сашиных передач!

И если посмотреть на нашу команду, Саша все равно первый по очкам. Считаю, что фактор удачи все равно сказывается — иногда она бывает, иногда нет. Я бы видела, если бы он играл плохо, не двигался, не бросал. Но то, что происходило в этом сезоне, не казалось мне спадом. Просто не летела шайба в ворота. Не знаю, что это — отсутствие удачи или что-то другое. Но я была уверена, что пройдет время — и начнет залетать.

— И после Дубая — начало.

— Он тоже это знал. Дай Бог, чтобы удача осталась на нашей стороне. Мы его в любом случае поддерживаем. Настоящие фанаты так же относились к Саше, как всегда, несмотря на не такую статистику, как обычно. Очень легко кричать: «Овечкин — молодец!», когда он бьет рекорды. А вот когда в его карьере случались спады и он на какое-то время переставал забивать в обычном количестве, много людей начинали писали гадости. Саша к этому относится нейтрально. Видимо, у него на это иммунитет. Зато потом, когда все возвращалось на круги своя, эти же люди быстро переобувались и громче всех кричали: «Овечкин — лучший!»

— Кто-то из таких людей персонально запомнился?

— Нет. Я просто смотрю комментарии в социальных сетях, но имена их авторов, этих Вась Петровых, не запоминаю.

— Сам Александр их не читает?

— Нет. Даже если что-то и попадается ему на глаза, то не обращает внимания — столько этого у него было за всю жизнь. Саша выигрывал «Мориса Ришара» девять лет, люди к этому уже относились снисходительно, воспринимали как должное, обыденность, ничего интересного, даже если это было в 37 лет. А чуть только что-то не получается — сразу начали кричать об этом: все, мол, конец Овечкина! Все это уже проходили. Будем идти дальше и верить в свои силы.

— На вопросы журналистов он обычно отвечает очень лаконично, историй не рассказывает. Дома тоже так?

— Смотря какой разговор. Иногда он бывает намного более разговорчив. А насчет интервью — большинство вопросов после игры однотипны, поэтому он так отвечает. Да и столько интервью он уже дал за свою жизнь, что уже не знает, что нового сказать.

— Часто бывает, что он сам не свой, но ничего говорить не хочет, и вам приходится спрашивать: «Что с тобой?»

— Нет. Он прямой, искренний человек и не держит ничего внутри.

— Как бы вы охарактеризовали отношения Александра с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом? Не раз доводилось слышать, что тот его чуть ли не как сына воспринимает.

— Леонсис очень любит нашу семью и родителей Саши, ценит его и как игрока, и его человеческие качества. В свою очередь, мы тоже очень уважаем самого Теда и его прекрасную семью. Но их отношения с Сашей все-таки рабочие. Потому что все равно должна быть субординация между владельцем и даже ведущим хоккеистом, и мой муж ее соблюдает.

— Часто ли общались с Леонсисом в неформальной обстановке?

— При мне — вообще никогда. Когда летели в Лас-Вегас на вручение индивидуальных наград НХЛ после нашего выигрыша Кубка Стэнли, и я была беременна Сергеем, мы полетели вместе с Леонсисом. Но так, чтобы пошли с ним в ресторан — такого не было.

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Если у нас с Сашей были разногласия, моя мама всегда вставала на его сторону

— Когда вы росли — могли представить, что выйдете замуж за спортсмена?

— Вообще нет. Если честно, когда я росла, то не думала, как многие девочки, которые воображают, какое у них будет свадебное платье, кем будет их муж. И тем более не представляла, какая у него будет профессия.

— В неспортивной среде существуют стереотипы, что спортсмены — люди не самые умные, отчаянные тусовщики. Вы когда-то так думали?

— Нет. Понятно, что все зависит от конкретного человека, чем бы он ни занимался. То, что Саша любил тусоваться, меня не напрягало. Я тоже любила, мы и сейчас можем пойти с друзьями в караоке, ресторан или ночной клуб. То, что у него были девушки, — тоже абсолютно нормально. Вот если бы их не было, было бы странно. Тогда я бы задумалась, ха-ха. А так меня ничего не смущало. Я — уверенная в себе девушка, была и есть.

— Вы ревнивы?

— Если человек не дает повода, то и ревности нет. А Саша не дает.

— Что Овечкин любит петь в караоке?

— Например, «Руки вверх». Но чаще пою я, а он с друзьями общается и слушает мое пение.

— А что поете вы?

— Любовь Успенскую, Ирину Аллегрову, Аллу Пугачеву — в зависимости от настроения.

— Любую девушку, которая приходит в семью, где молодой человек зарабатывает столько денег, всегда подозревают, что она хочет выйти замуж не за человека, а за его деньги. Вам пришлось преодолевать такие сомнения?

— Нет. Я не из бедной семьи, плюс все, думаю, знали мою маму, знали, что мой папа — бизнесмен. Поэтому таких предположений у тех, кто знает мою семью, просто не могло быть.

Мы начали общаться, когда я была в Москве, а он — в Вашингтоне. Саша случайно увидел какое-то мое видео в соцсети, что-то написал под постом, потом в директ, и стали общаться. Но к тому времени мы уже были чуть-чуть знакомы. Познакомились на Олимпиаде в Пекине в 2008 году, где он был с гостем, а я приехала с папой. Мне было лет 15, просто чуть-чуть поговорили, но вскоре потерялись. Спустя время он мне написал. Первые четыре месяца общались с ним по телефону, учитывая разницу в часовых поясах и его игры. Подолгу разговаривали, постоянно переписывались. Тогда и почувствовала, что это мой человек, что мне с ним очень комфортно.

— Читал, что у Александра были чудесные отношения с вашей мамой. А как они познакомились?

— Я училась в Лос-Анджелесе, у меня были курсы актерского мастерства. К тому времени мы с Сашей созванивались, много общались. Он прилетел туда на игру, мы увиделись, я сходила на этот матч. А когда закончила учебу — прилетела к Саше в гости в Вашингтон, и мы поняли, что я останусь здесь подольше. Тогда и позвонили родителям.

Мама прилетела на следующей неделе после нашего звонка. Она его лично не знала — но там сразу такая любовь! Они моментально нашли общий язык, она пришла от него в восторг. У меня еще мама была эмоциональная, слова такие использовала: «Мой чудесный, мой золотой!»

Она очень полюбила Сашу. И он ее. «Вера Витальевна, моя защитница!» От меня. Если у нас с ним были какие-то разногласия, мама чаще всего вставала на его сторону. Несмотря на постоянную работу, она всегда старалась смотреть по ночам его игры, после них писала и звонила ему. Достаточно часто прилетала к нам на неделю-полторы в гости, ходила на матчи и очень это любила.

— Вы прошли через тяжелое испытание — смерть мамы. Насколько вам тогда помогла поддержка мужа?

— Конечно, для меня было очень важно то, что он находился рядом и я в этот момент была не одна. Мы всей семьей очень сплотились, когда эта трагедия произошла, особенно с моими сестрами. Родители воспитали в нас эти семейные ценности, любовь к родным, и в тот момент мы с девочками сблизились еще сильнее, и наши мужья тоже были рядом. Практически 24 на 7 все были вместе, и это общение как-то помогло избежать той пустоты, которая с уходом мамы возникла.

Каждый день смотрели фильмы, в которых она играла, какие-то передачи, на которые она ходила, интервью. Скоро начинался сезон, и потом мы прилетели в Вашингтон, и моя средняя сестра Маша была здесь вместе со мной. Саша нас сильно поддерживал, хотя я видела, что ему самому очень больно. Очень благодарна ему.

— Беда же произошла вскоре после вашей свадьбы?

— Да. Мы поженились в июле, а мамы не стало в августе.

— Вы в тот момент понимали, что все плохо?

— Никто не мог такого предположить.

— А смерть отца Александра тоже стала абсолютно неожиданной?

— Да. Мы планировали лететь в Каролину, кажется, на матч стадионной серии — и тут узнали, что папе становится хуже. Сразу взяли билеты, но, к сожалению, не успели.

— Михаил Викторович был футболистом дубля «Динамо», и Овечкин счастлив, что папа успел увидеть с трибуны, как он забивает гол за бело-голубых в матче с «Амкалом».

— И я так радовалась! Это было классно и настолько необычно! Думаю, Саше очень понравился тот опыт. Саша любит футбол, но, когда играет с друзьями, чаще всего стоит на воротах, чтобы не получить травму.

— А смотрит футбол он часто?

— Чаще всего летом, когда проходят чемпионаты мира и Европы. А я — небольшой футбольный фанат.

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Та Татьяна Николаевна, которую все знают, куда-то исчезает, когда она с внуками. Она целый день может играть с Сергеем в хоккей!

— Отношения свекрови и невестки — во многих семьях целая история. Как у вас сложился контакт с мамой Александра?

— Разные были моменты, но самое главное, что сейчас у нас с Татьяной Николаевной отличные отношения. Она тренер, у нее очень сильный характер, и она столько сделала и для семьи, и для своего баскетбольного клуба, президентом которого является! У нее были сложные жизненные моменты и периоды, и нужно было быть очень сильной женщиной, чтобы их преодолеть.

Я очень рада, что сейчас, когда у нас дети, у них есть такая бабушка, которая любит их безумно. Причем та Татьяна Николаевна, которую все знают, куда-то исчезает, когда оказывается с внуками. Такая любовь, такая забота! Когда она к нам приезжает, то очень помогает.

И они так же ее любят — но как строят, особенно Сергей! Она просто в них растворяется. И бесконечно может играть с Сережей в хоккей. Его же остановить невозможно, и бабушка с ним тоже не останавливается, она единственный человек, кто готов вытерпеть весь день.

— Увлекшись игрой, он ничего не ломал?

— У нас с этим делом строго. Такого никогда не было. Видела, как в некоторых семьях дети рисуют на стенах, мебели, вообще неуправляемы. У нас в этом плане все четко. Где можно рисовать — они знают хорошо. Как и то, что по стенам бить клюшкой нельзя. Шайба, когда играем дома, — только детская, резиновая, которой ничего нельзя повредить.

— Как у вас складывались отношения с отцом Александра?

— Хорошо. Он был очень добрый, обожал наших детей. Мне кажется, за все время не сделал им ни одного замечания. Такой дедушка — мечта для внуков!

— Он говорил мне: «Хорошо, что Настя сыну мозги не выносит». Правда не выносите?

— Мне кажется, в отношениях не бывает такого, что все пресно, на одной ноте. Поэтому в семейных отношениях бывает все!

— Татьяна Николаевна говорила мне, что с вами Саша «стал ухоженным, даже более симпатичным, чем был».

— Считаю, что Саше очень идет возраст. Мне кажется, он стал мужественным, брутальным.

— Как-то резко у него седина пошла.

— Иногда мы с ним смотрим видео условно семи-восьмилетней давности — и там он совсем не седой. Тогда он мне говорит: «Видишь, чего жизнь с тобой мне стоила! Весь седой стал!», ха-ха.

— Это в папу.

— Конечно.

— Когда у «Кэпиталз» после выигрыша Кубка Стэнли была встреча в Белом доме с Дональдом Трампом, Овечкин был непривычно аккуратно причесан.

— Да, мы чего-то решили тогда сделать ему волосы назад. «Давай попробуем!» — «Давай». Все в команде были удивлены.

— Он бывал в Белом доме до того?

— По-моему, нет. Трамп, мне кажется, хорошо относился к Саше, и встреча прошла отлично. А еще в какой-то год, до меня, мэр Вашингтона вручил ему символический ключ от города. И разрешил ему отменить на несколько часов любое правило. Саша отменил штрафы за превышение скорости, и в эти часы они действительно не выписывались! Такое отношение к русскому парню в Вашингтоне дорогого стоит.

— Вы закончили ВГИК. Никогда не было желания хотя бы частично возобновить актерскую карьеру?

— Я закончила не актерский, а продюсерский факультет ВГИК, специальность — «продюсер кино и телевидения». Да, ребенком снималась в фильмах, сериалах, потом училась в Лос-Анджелесе. Но не могу сказать, что меня сейчас тянет к актерской карьере. Сам этот процесс мне нравится, я не раз присутствовала и на маминых съемках, и сама в них участвовала. Но пока мы здесь, не полечу в Голливуд искать работу, потому что у меня есть дети и муж. И обязанности перед ними, которые я должны выполнять.

Никто не знает, что будет дальше, когда мы вернемся в Россию. Возможно, если будут интересные сценарии и предложения — почему бы и нет. Но если говорить про настоящий момент, то у меня маленькие детки, и им нужно мое внимание, как и Саше. Дома у меня есть и бизнес, который тоже требует времени, это непросто — дело в России, я в Америке, восемь часов разницы во времени создают некоторые сложности. В первой половине дня у меня и все встречи онлайн, и развоз детей. Но я получаю от процесса создания этого бизнеса удовольствие.

— Что за бизнес?

— В сфере красоты. Но пока не буду говорить, что конкретно.

— Как вы все успеваете?!

— Когда делаешь что-то в удовольствие и вкладываешь душу — энергии только прибавляется! А вот если делаешь то, что тебе не нравится, — теряешь энергию.

— При этом вы производите впечатление человека, который совсем не рвется быть в центре внимания. У вас даже своей странички в Википедии нет.

— Не знала об этом, никогда в голову не приходило ее искать. Не рвусь к тому, чтобы обо мне писали и говорили. Мне хватает публичности моего мужа. Я могла бы более активно вести странички в соцсетях. Но не думаю о количестве подписчиков и могу выложить фотографии в социальных сетях, только когда к этому лежит душа, а не по каким-то законам роста популярности соцсетей. Все делаю наоборот! Могу выставить сто сториз в один день, а потом полгода ничего не выставлять.

Когда мы гуляем в Москве, то не можем спокойно пройтись где бы то ни было — кто-то Сашу в любом случае узнает, попросит сфотографироваться, и куда-то идти мы будем очень долго. Так же и в Вашингтоне в выходной день не можем пойти в торговый центр, потому что кто-то обязательно узнает — и все. Поэтому ходим туда по будням. Саша к этому привык, давно понял, что это — часть работы. Люди его любят, он им благодарен за это, и если узнали, то почему бы не сфотографироваться и не расписаться.

— Как-то он маскируется перед походами по магазинам или еще куда-то? Натягивает шапку, темные очки?

— Не замечала такого.

— Александр тоже редко что-то выкладывает в соцсетях.

— Да, он спокойно к этому относится. Думаю, его любят не из-за количества фотографий и постов.

— Хотел еще уточнить, чтобы дальше журналисты писали верно, — поменяли ли вы после замужества фамилию с Шубской на Овечкину.

— Да.

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«Слово пацана» Саше понравилось. Ждал каждую серию, как когда-то «Последний танец»

— Вашего прадедушку по маминой линии расстреляли в годы Большого Террора в сталинских лагерях. Интересуется ли Александр историей вашей семьи, в том числе и этой ее частью?

— Да. Мы часто проводим семейные мероприятия, поэтому он уже в курсе всего, что связано со мной и моими корнями, в том числе и об этом. Ему уже не надо ни о чем расспрашивать.

— Часто ли он дарит цветы?

— В Америке это не принято так, как у нас, где можно найти ромашки зимой и подснежники летом. В России больший культ цветов. Здесь на любом углу цветочного магазина не найдешь, а в супермаркетах букеты особым разнообразием не отличаются. Но где-то он заказывает большие красивые букеты на праздники, на наши семейные события. Я люблю пионы и тюльпаны. Саша спустя столько лет уже, конечно, знает об этом.

— Часто ли он читает книги?

— Берет их на выезды и в отпуск, предпочитает детективы и мистические произведения вроде Дэна Брауна. А дома смотрим сериалы. Старший сын в последнее время часто спит в комнате с нами, и когда засыпает, свет для чтения книги не включишь, и мы тихонько включаем айпад. Недавно смотрели «Слово пацана». Саше понравилось, были эмоции, мы смотрели взахлеб, обсуждали каждый эпизод и ждали новые серии — так же, как он в свое время ждал «Последний танец».

— Во время сезона Александр может выпить?

— Может позволить себе пива за ужином.

— Вы из тех жен, которые контролируют алкогольный процесс? Говорите: «Саша, тебе уже хватит?»

— И такое бывает, но понятно, что не накануне игры. Не злоупотребляет, конечно, — при сегодняшних нагрузках и требованиях от игроков это невозможно. Но в выходной подобное изредка происходит.

— Все помнят феерическое празднование Кубка Стэнли в 2018 году.

— О, вот там я ничего не контролировала, ха-ха! По видео это можно было понять. Он столько к этому шел, столько было неудач с проходом второго раунда плей-офф… Это была его мечта. А когда она сбылась — незабываемое время.

— Вы прилетали в Лас-Вегас на пятую игру финальной серии?

— Конечно. Я тогда была беременна Сергеем на шестом или седьмом месяце. Когда прилетала — жила в другом отеле. Во время плей-офф хоккеисты на выездах живут отдельно от семей. Мы полетели на первые две игры, потом вернулись, на пятую снова полетели. Конечно, в моем состоянии было непросто туда-сюда летать, но пропустить это я не могла. Еще в Вегас тогда прилетели мои сестра и отец. После победы мы полетели в Вашингтон и там собрались у нас дома семьей. Ребята сначала купались в фонтанах, а потом пришли к нам. Все русские — Орловы, Кузнецовы, их и Сашины родители, мой папа… Саша до утра сидел с Кубком в обнимку.

— Икра в Кубке была уже в Москве?

— Да. Это было что-то!

— Еще об одной мечте — пока не реализованной. При вас у Александра не было возможности сыграть на двух последних Олимпиадах. Сильно он переживал?

— Он всегда хочет играть за Россию — и когда была возможность, сразу прилетал, какие бы у него ни были травмы, разница часовых поясов и размеров хоккейных площадок. Помню, он иногда прямо с самолета выходил на матчи, хотя позади у него был сложный сезон. Ему было крайне обидно, что не дали такую возможность. К сожалению, от него там ничего не зависело. Думаю, там в первую очередь все упиралось в деньги, потому что ехать на Игры в Азию невыгодно для НХЛ.

— Овечкин был единственным, кто перед Пхенчханом заявил, что поедет при любых обстоятельствах, и Леонсис даже его поддержал, сказал, что отпустит.

— Да. Но все было сделано так, что даже если бы он туда поехал, все равно с юридической точки зрения ему бы там сыграть не дали. Ничего сделать было нельзя.

— Большое ли увлечение для Александра — его коллекция клюшек?

— Да, он очень ею дорожит. И клюшек у него собрано для своего музея огромное количество. И своих, и всех возможных топовых игроков. Также мы строим дом в Москве и там тоже выделим под клюшки отдельное помещение. Что в музей, что в дом — это Саша определит.

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Не вижу его тренером

— Овечкин всегда остается в Москве почти до самого начала тренировочных лагерей в НХЛ. Тяжело ему потом дается вхождение в рабочий режим после отпуска?

— Конечно, это очень сложно. Мне становится дурно, даже когда просто смотрю на эти тренировки. Но это начинается еще в Москве. Сначала он начинает входить в режим в июле, а потом, в августе, наступает пик тренировок — лед, два часа земля, обед, сон, потом снова два часа земля… В это время я его почти не вижу. Мы живем за городом, он уезжает, спит на квартире в центре города, потом — на тренировку и приезжает только вечером. Плюс у него бывают еще какие-нибудь встречи, так что август всегда — очень сложный месяц.

— Как к нему, по вашим наблюдениям, относятся в Вашингтоне? И не появился ли в столице США к нему какой-то холодок после 24 февраля 2022 года?

— Сашу очень любят в Америке, тем более в Вашингтоне. У него здесь какая-то всенародная любовь вне зависимости от чего-либо. И в целом в Штатах люди относятся к нему с уважением и любовью. Всегда это вижу.

— Мечтает ли он, чтобы Сережа стал новым большим хоккеистом по фамилии Овечкин?

— Конечно, ему было бы это приятно. Но Саша и все мы понимаем, что сыну будет тяжело, если он пойдет по этому пути, потому что его всегда будут сравнивать с папой. Надо, чтобы Сергей очень этого хотел и так же любил хоккей, как его любит Саша. Всем сердцем и душой. Если нет, то никто не отменял просто занятия хоккеем для здоровья. Это совсем разные вещи.

— Представляете Александра тренером, каким стала после блестящей баскетбольной карьеры его мама? И вообще, кем видите мужа в будущем?

— Тренером его не вижу. Думаю, что он будет очень много заниматься своей школой, академией. Плюс каким-то бизнесом, который у него будет в России.

— Какие три слова лучше всего описывают характер Александра Овечкина, каким его знаете вы?

— Целеустремленность. Искренность. Лидерство.

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