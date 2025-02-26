Мерида. Стародубцева и Шрамкова не смогли выиграть стартовый матч в парной сетке

Украинско-словацкая пара выбыла из борьбы на турнире WTA 500 в Мексике



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева и Ребекка Шрамкова в первом круге соревнований в Мериде уступили Катажине Питер из Польши и египтянке Маяр Шериф со счётом 0:6, 4:6. Для украинско-словацкой пары это был первый совместный матч.

Также Стародубцева впервые сыграла в парном разряде на турнире WTA 500.

Напомним, что украинка не смогла пробиться в основную сетку, проиграв в финальном раунде квалификации.

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