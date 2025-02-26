Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

22 февраля в Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса под названием The Last Crescendo.

В соглавном поединке сошлись Джозеф Паркер и Мартин Баколе. Новозеландец уже во 2-м раунде нокаутировал оппонента и завершил бой.

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Бывший чемпион мира Энтони Джошуа посетил этот бой и сообщил, что имел желание заменить больного Даниэля Дюбуа, вместо которого в итоге вышел Баколе.

«Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало? Я имел небольшую травму. Я прекрасно понимаю Баколе. У него есть вера, сила, это все, что нужно. Он бы не вышел на этот бой, если бы не был хорошо готов. Думаю Мартин верил в себя больше, чем в свою физическую силу», – сказал Джошуа.

sport.ua