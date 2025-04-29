“Это просто безумие, насколько мы зависим от электричества”. Коко Гауфф – о блэкауте на турнире в Мадриде

Четвертая ракетка мира американская теннисистка Коко Гауфф рассказала, как столкнулась с блэкаутом на турнире в Мадриде



Коко Гауфф как раз давала послематчевое интервью после победы над Белиндой Бенчич, когда выключился свет. Гауфф отметила, что накануне она просила организаторов поставить её поединок во втором запуске на этом корте. Но в итоге она была благодарна WTA за то, что они не удовлетворили ее просьбу.

«На это момент самым сложным было то, что я не смогла принять душ после матча. Там нет проточной воды, поэтому мне пришлось взять детские салфетки, вытереться, побрызгаться духами и на этом и всё», – сказала Гауфф через час после матча.

«Я даже не думаю, что мы сможем вернуться в отель, поскольку светофоры не работают. Это просто безумие, насколько мы зависим от электричества. Это действительно безумие. Это заставляет меня задуматься о том, как люди жили до появления электричества, и насколько это впечатляет.

Пока это лишь ситуация, над которой можно было бы посмеяться, вероятно, такого больше никогда не повторится. И теперь ты всегда сможешь вспомнить этот день, когда на турнире в Мадриде исчезло электричество», – добавила американская теннисистка.

• “Атмосфера здесь веселая”. Элина Свитолина и Марта Костюк рассказали, как столкнулись с блэкаутом на турнире в Мадриде



btu.org.ua