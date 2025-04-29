Сборная Украины обыграла Италию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков

ФХУ

На ЧМ по хоккею в дивизионе 1А состоялся матч между сборными Италии и Украины. Победитель противостояния определился в серии буллитов.

Основное время поединка закончилось вничью 2:2. Овертайм победителя также не определил, и настала очередь серии буллитов.

Голкипер сборной Украины Богдан Дьяченко отразил все броски соперника. В то время как вратарь сборной Италии одну шайбу пропустил.

Украина получила два очка и в турнирной таблице занимает четвертое место. В первом матче на турнире сборная Украины в серии буллитов уступила сборной Великобритании.

Возглавляет турнирную таблицу сборная Польши. Путевки в элитный дивизион получат две команды.

Виталий: Богдан Дяченко лучший – Молодчага!!!

Олег: Выиграть у Польши и реально выйти выше!

Sergiy Vecklych: И кто сейчас скажет, что отчисления Крикли и Мазура – ​​это ошибочное решение? Ребята классные, но конкуренция подтверждена результатом.

SG: Ну что же вернулось нам за вчерашний день? Теперь можно бороться за что-то. Главная игра против хозяев впереди. Хотя мне кажется в этом городе больше болели бы за венгров.

валера: В принципе, нормально. Главное закрепиться в этом дивизионе.

Игорь: Интересный дивизион все команды равны практически по классу.

Kinelan: Проиграли, где должны были выиграть, выиграли, где должны были проиграть – вышли в ноль. Теперь нужно другие 3 матча выигрывать – и надеяться, что в других матчах все норм для нас сложится.

Tony Tacker: По игре Италия выглядела гораздо интереснее Великобритании. Итальянцы фавориты. А у Украины сохраняются отличные шансы на элиту, как бы то ни было. Игра у наших ребят есть. Будет и результат.

sport.ua