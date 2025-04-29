Хельмут Марко хочет видеть Феттеля своим преемником

В минувшее воскресенье консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко отметил 82-й день рождения. Австрийский специалист пока не собирается уходить в отставку, но в эфире немецкого телеканала Sky Sport рассказал, кого видит своим преемником на посту консультанта Red Bull.

Хельмут Марко: «Думаю, Себастьян был бы идеальным кандидатом на роль преемника. Очевидно, что в какой-то момент я больше не смогу выполнять свою работу, и не в последнюю из-за возраста, поскольку постоянные перелёты по всему миру – это не так просто, как кажется.

Было бы здорово, если бы такой парень, как Себастьян, смог бы взять на себя эту роль. С одной стороны, он уже занимается молодёжной программой, помогая картингисткам в Саудовской Аравии. С другой стороны, он сможет обеспечить команде Формулы 1 стратегическое лидерство.

Себастьян знает, чем он хочет заниматься в будущем, и в первую очередь это автоспорт. Он может быть землевладельцем в Австрии со своими охотничьими угодьями, но всё это можно совмещать».

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