Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) выйдет на ринг против британского боксера Даниеля Дюбуа (22–2, 21 КО). Бой состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

Накануне этого противостояния между украинским боксером и промоутером Фрэнком Уорреном состоялся забавный разговор, в ходе которого Усик попросил в подарок машину, если он одолеет Дюбуа.

Александр Усик: Где мой автомобиль, Фрэнк?

Фрэнк Уоррен: Но я же тебе говорил, что куплю лошадь и телегу. Если проиграешь. А машину получишь в случае победы.

Александр Усик: Я выиграю. Какая модель… Bentley Bentayga, это отличная машина (стоимость 250 тысяч фунтов стерлингов – прим).

Фрэнк Уоррен: Готов раскошелиться на седан Bentley T-Series 1970 года выпуска.

Эгис Климас (менеджер Усика): На твоем месте, Фрэнк, я бы купил машину для Усика уже сегодня.

ВИДЕО. Официально промо реванша Александра Усика и Даниеля Дюбуа

sport.ua