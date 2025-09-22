Серия А. Интер – Сассуоло 2:1. Неубедительно, но лучше, чем в прошлом

Серия А. Четвертый тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Сассуоло" 2:1

Голы: Димарко 14, Мухаремович 81 (автогол) – Хеддира 84

"Интер": Х. Мартинес, Аканджи, Ачерби, Аугусто, Думфриз (Энрике 65), Сучич, Чалханоглу (Фраттези 65), Барелла, Димарко, М. Тюрам (Лаутаро Мартинес 64), Ф. Эспозито (Бонни 78)

"Сассуоло": Мурич, В. Кулибали (Пьерини 90+2), Идзес, Мухаремович, Дойг, Вранкс (Вольпато 69), Матич, И. Коне (Торстведт 68), Берарди, Пинамонти (Хеддира 78), Лорьенте (Фадера 68)

Предупреждения: Чалханоглу 31, Димарко 58 – Мухаремович 90+5

Отчетный матч, хотя и дома и против новичка лиги, таил для "Интера" сразу несколько опасностей. Он играл после выезда к "Аяксу" в Лиге Чемпионов и произвел ротацию, усадив в запас Зоммера, Бастони, Мхитаряна, еще и Лаутаро Мартинес полностью не опомнился от травмы. Он играл против команды, статистика против которой плоха – два поражения в трех предыдущих домашних матчах, две победы и пять поражений в предыдущих девяти домашних. Он играл свой первый матч на "Джузеппе Меацца" после поражения здесь от "Удинезе" во втором туре.

После той неудачи против "Удинезе", за которой сразу последовало поражение в Дерби Италии от "Ювентуса", "Интер" сильно нервничал, его сильно критиковали, особенно – неопытного нового главного тренера Кристиана Киву. Румын огрызался, что критику не слышит, поскольку ему нужно подумать о тысяче других вещей, нужно работать с командой, думать о ее развитии. Но ясно, что атмосфера вокруг "нерадзурри" была весьма неспокойной. Ее несколько успокоила уверенная победа над "Аяксом", но нужно было и исправляться в лиге. Только побеждать.

Начали миланцы как следует. Аугусто прорвался вперед, пробил в дальний угол – Мурич с трудом вытащил. Аугусто также пробивал акробатическим ударом и не попал немного. "Сассуоло" также огрызался, играл в открытый футбол, но пробивал из офсайда либо слабо. А "Интер" нашел быструю контратаку, Барелла руководил ей, нашел Сучича, а тот нашел Димарко под спокойный удар. На что Берарди ответил прорывом, финтами, но неточным ударом с острого угла. А Пинамонти не замкнул прострел Лорьенте. Еще и Тюрам мог забить. Чуть не попал в ворота.

Ощущения выпадения "Сассуоло", победителя "Лацио" в предыдущем туре, из игры не было. Как и ощущения, что "Интер" готов к прорыву. Хосеп Мартинес отбил удар Лорьенте, Пинамонти замыкал головой – и здесь Мартинес уже явно спас. Спас и Мурич, от акробатического удара Эспозито в упор и от удара Аугусто, и стало яснo, что эта игра могла повернуться в какую угодно сторону. Повернулась в сторону автогола игрока "Сассуоло" при довольно безобидном ударе Аугусто с линии штрафной. Хотя Хеддира разыграл с Берарди "стенку" и вернул интригу.

Можно заявить, что "Интер" наиграл сегодня на победу, указывая на 20:9 по ударам по воротам, 62:38 по владению мячом. Можно заявить, что нет, указывая на 6:5 по ударам в створ и на общее ощущение. В любом случае, команда его калибра дома против новичка лиги должна играть гораздо убедительнее и побеждать гораздо убедительнее. После такой победы трудно сказать, что она окончательно сбросила два предыдущих поражения. Но можно и сказать, что в такой ситуации и после матча Лиги Чемпионов главным было взять три очка.

"Интер" с шестью очками после четырех туров лиги (ровно половиной из возможного) на десятом месте. "Сассуоло" с тремя (ровно четвертью) – на 14-ом.

www.ua-football.com