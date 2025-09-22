Эдди ХИРН: «Пришло время Усику это сделать, Теренсу Кроуфорду тоже»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн дал совет абсолютным чемпионам мира Александру Усику и Теренсу Кроуфорду завершить карьеры.

«Что дальше делать Кроуфорду? Я дам такой же совет, как и Александру Усику – лучше завершить карьеру. Почему? Сейчас лучшее время, чтобы уйти на пенсию непобежденными.

Кроуфорд, конечно, может попробовать спуститься на вес ниже и стать чемпионом мира в шести дивизионах», – сказал Хирн.

