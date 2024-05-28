В Ferrari модернизируют машину к этапу в Сильверстоуне

К этапам в Имоле и Монако команда Ferrari подготовила большое количество технических новинок. И хотя Карлос Сайнс говорил, что они дали не такой серьёзный прирост скорости, прогресс Скудерии очевиден.

Инженеры итальянской команды рассчитывают полностью разобраться со всеми особенностями этих новинок к Гран При Испании, но уже сейчас в Маранелло идёт работа над следующим крупным пакетом обновлений.

В Ferrari планируют модернизацию SF-24 к Гран При Великобритании, который пройдёт в Сильверстоуне 5-7 июля. По задумке аэродинамические новинки должны повысить эффективность машины в квалификации. В нынешнем сезоне скорость машины на одном быстром круге – не самая сильная сторона Ferrari, и в Маранелло пытаются исправить этот недостаток.

После Сильверстоуна в Ferrari продолжат модернизировать машину. Ожидается, что это будут небольшие, но регулярные доработки.

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