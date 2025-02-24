Адвокат Синнера рассказал, почему убедил теннисиста пойти на сделку с WADA в его допинговом деле

Журналисты BBC Sport пообщались с ключевыми лицами, которые принимали участие в процессе урегулирования апелляции WADA по допинговому делу первой ракетки мира



Как рассказывают СМИ, Янник Синнер тренировался в Дохе и готовился к выступлению на турнире, когда за кулисами шли дискуссии относительно его участия в этих соревнованиях и в следующих турнирах в ближайшие месяцы.

Адвокат Синнера Джейми Сингер и главный юрист WADA вели переговоры по телефону в поздний час 14 февраля. На следующее утро стало известно о соглашении между сторонами. Этот механизм (соглашение сторон) существует в течение последних четырех лет и позволяет сторонам договариваться по решению допинговых дел.

«Все произошло невероятно быстро, – сказал Джейми Сингер BBC Sport, – Реально, за несколько дней».

«Чтобы понять масштабы этого, мы должны вернуться к августу, когда Независимый трибунал оправдал теннисиста за совершение противоправных действий, – пишут журналисты. – Он принял объяснение Синнера о том, что следы клостебола – запрещенного анаболического стероида – попали в его организм из-за непреднамеренного загрязнения от его физиотерапевта во время массажа. WADA, не оспаривая общее решение трибунала, обжаловала постановление комиссии о том, что Синнер не совершил «вины или халатности». Однако это означало бы дисквалификацию спортсмена на «от 1 до 2 лет» в Спортивном арбитражном суде (CAS)».

Однако впоследствии чиновники WADA пришли к выводу, что такое наказание не является правильным решением этого дела. Пока шло время до апрельского слушания в CAS, они дважды контактировали с командой Синнера, чтобы прийти к соглашению по решению дела.

Первая попытка была отклонена, поскольку команда итальянца хотела сначала подать полный аргумент защиты. Его передали 31 января, а в начале февраля начались первые «конкретные дискуссии» после второй попытки.

«Когда я говорил: «Ну, смотрите, возможно, нам стоит договориться о трех месяцах», Синнер говорил: «Зачем нам это делать, если первый независимый трибунал решил, что запрета вообще не должно быть. Зачем мне соглашаться на три месяца?», – рассказывает журналистам адвокат теннисиста.

«Я посоветовал: «Никогда не знаешь, что произойдет на слушании, мы знаем, что WADA настаивает на одном году. Если мы не примем их предложение, они пойдут в суд с целью дисквалифицировать его на один год, и кто знает, что эти трое судей могли бы сделать. Поэтому возможность получить 3 месяца, на мой взгляд, – это хорошая возможность».



Относительно позиции WADA, которая снизила свои требования от года до 3 месяцев, но все же хотела определенной дисквалификации: дело в стремлении WADA реализовать «важный принцип ответственности спортсмена за проваленный тест и ответственность за действия его окружения».

Генеральный юрист агентства Росс Венцель сказал, что не было «фундаментальных изменений» в том, как агентство смотрело на дело, но все свелось к тому, что оно считает справедливым. «Это был случай, который был за миллион миль от применения допинга», – сказал Венцель BBC Sport. «Научный отзыв, который мы получили, заключался в том, что это не мог быть случай преднамеренного допинга, включая микродозировку».

Некоторые игроки продолжают верить, что Синнеру было отдано предпочтение из-за его статуса. И Международное агентство теннисной добропорядочности (ITIA), и WADA категорически отвергают любые предположения, что это так.

Если бы дело передали в CAS, результатом была бы дисквалификация по крайней мере на год, или Синнер был бы оправдан полностью.

«Я не уверен, что санкция в 12 месяцев в этом деле – если бы мы заставили трибунал принять такую позицию – или дело об отсутствии вины было бы хорошим результатом», – сказал Венцель. «Один из них нарушил бы важный принцип кодекса [что спортсмен несет ответственность за проваленный тест]. Другой, по нашему мнению, был бы неоправданно суровой санкцией [если невиновного спортсмена дисквалифицируют на 12 месяцев]».

В WADA также объясняют, что «удобство» для Синнера обусловлено не тем, что якобы кто-то искал ему удобные даты, а тем, что само соглашение было принято 14-15 февраля, в свою очередь время для сделки было выбрано с учетом даты заседания CAS в апреле.

Механизм сделки по делу разрешен в WADA с 2021 года и за это время было сделано 67 таких сделок. В 2027 году в кодекс планируют ввести изменения, поэтому в случаях, как у Синнера, когда он провалил тест, но его вины нет, спортсмену будет грозить санкция в виде выговора или дисквалификации до двух лет.

«Через два года Синнеру это просто бы сошло бы с рук», – сообщил BBC Sport источник из антидопинговой организации.

«С первого дня [Янник] не оспаривал науку, не оспаривал тест на допинг, не оспаривал правила, – сказал адвокат спортсмена. – Он согласился, хотя это следы – это миллиардная доля грамма – он согласился с тем, что несет ответственность за то, что было в его теле. И поэтому мы не тратили время и деньги на все те вызовы, на которые адвокаты защиты традиционно бросают силы. Мы просто сосредоточились на доказательствах того, что на самом деле произошло, и когда мы это сделали, нам удалось сделать это очень быстро и очень правдоподобно продемонстрировать, что произошло. Тот факт, что WADA обратилась к нам [в это время] и что в следующие 3 месяца не будет турниров Grand Slam, мне кажется, это сделало их предложение более убедительным».

btu.org.ua