Отец Михайлюка: В НБА пока что Святу не хватает доверия

Украинец в сезоне 2023/24 выиграл финал НБА с Бостон Селтикс

Отец украинского защитника Святослава Михайлюка — Юрий Михайлюк — считает, что его сыну не хватает доверия в НБА, из-за чего он не может раскрыться в полное мере.

«Нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Есть игроки, у которых есть шикарные данные, но где-то тренер немного не поверил в тебя. У нас было так, что Максим Михельсон верил в Святослава и оставлял его на паркете даже тогда, когда случались провалы. В НБА пока что ему не хватает доверия».

«Но уже даже тот путь, который он прошел – стоит многого. Это и его личная заслуга, и людей, которые окружали и помогали ему. В первую очередь: тренеры Александр Молчан и Максим Михельсон, меценаты Михаил Бродский и Сергей Одарич, тренеры и сотрудники Черкасских Мавп и ряд других. Определенную роль в этом сыграли и мы – родители».

Ранее сообщалось, что Бостон не планирует продлевать контракт со Святославом. Украинец покинет Селтикс в статусе свободного агента.

Михайлюком интересовались несколько клубов Евролиги. Готовились начать переговоры мадридский Реал и Панатинаикос, также за игроком следил и Олимпиакос.

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Михайлюк провел 49 матчей за Селтикс в сезоне. В серии плей-офф украинец за восемь игр в среднем набирая 1,0 очка и 0,6 подбора. За сезон украинец набирал 4,0 очка, 1,2 подбора и 0,9 ассистов.

Вместе с Бостоном украинский защитник впервые в своей карьере стал чемпионом НБА. Михайлюк стал вторым украинцем после Станислава Медведенко с чемпионским титулом в самом престижном баскетбольном клубном турнире мира.

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