Михайлюк пропустит матч с Портленд по личным причинам

На счету украинца — 26 игр в текущем сезоне

Украинский защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НБА с Портлендом Трэйл Блэйзерс.

Сообщается, что украинец не сыграет по «личным причинам». Селтикс не включили игрока в заявочный список на матч.

В «регулярке» НБА 2023/24 Михайлюк получил игровую практику в 26 играх. В среднем за матч украинец проводит на площадке почти восемь минут, набирая 2,8 очка, 1,0 подбор, 0,5 передач и 0,3 перехвата.

Селтикс занимает первое место в Восточной конференции с показателем 49-14. Матч против Трэйл Блэйзерс состоится в ночь на 12 марта.

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