Майк ТАЙСОН: «Судья должен был снять с него очко. Как это возможно?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон прокомментировал чемпионский бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем. Майк указал на ошибку рефери в девятом раунде, который не засчитал Дэвису нокдаун после того, как Джервонта стал на колено.

«Да, надо было засчитывать нокдаун и снимать очко с Дэвиса. Независимо от того, что попало в его глаза, он встал на колено, рефери должен был снять очко. Как это возможно? Это требуют правила», – сказал Тайсон.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.

sport.ua