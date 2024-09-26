«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» в выставочном матче, команды забросили 15 шайб на двоих

Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Флориду» в выставочном матче НХЛ — 8:7.

У хозяев дважды отличились Даррен Рэддиш и Конор Гики, по одному голу у Тоби Биссона, Дилана Дьюка, Нико Хухтанена и россиянина Максима Грошева.

У гостей забили Йеспер Боквист, Тобиас Бьорнфут, Сандис Вилманис, Энтони Грир, Зак Далпе, Райан Макаллистер и Вильмер Скуг.

Выступающие за «Тампу-Бэй» вратарь Андрей Василевский и Никита Кучеров пропустили матч. Играющие за «Флориду» вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов также не приняли участия в игре.

«Тампа-Бэй» проведет следующий предсезонный матч 28 сентября против «Нэшвилла», «Флорида» в этот же день встретится с «Каролиной».

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