БЕРИНЧИК: «Не буду мешком для Кейшона. Хочу драться с Шакуром и Джервонтой»

BoxingScene. Денис Беринчик

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На ринг выйдут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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Денис Беринчик на пресс-конференции рассказал о своих мыслях накануне поединка:

«Предыдущий бой? Даже в Украине думали, что Наваррете победит. Вы можете посмотреть на коэффициенты – я был полным андердогом не только в США, но и Украине. Люди не ожидали, что я выиграю. Такая же ситуация сейчас с Кейшоном. Мы сможем увидеть будущее. Война? Это хорошая мотивация для украинцев – работать упорно, чтобы побеждать.

Дэвис? Соперники все просто стояли перед ним, и он работал по ним, как по боксерскому мешку. Когда мы будем биться, все будет по-другому. У Кейшона недостаточно опыта у профи, и это означает, что у него будут проблемы, когда встретится с таким бойцом, как я.

Может, он и будущая звезда, но это должно доказать в ринге, и это может произойти со временем. А может, и нет. Но не в этом весе и не в феврале. Его защита достаточно хорошая, а вот атака – не такая уж сильная. Мы работаем над тем, что сможем использовать. Последние три месяца мы готовились к этому.

Я хотел бы сразиться с большими именами, такими как Джервонта Дэвис и Шакур Стивенсон. Бой с Ломаченко был бы великим только для Украины, но не для всего боксерского мира. Сейчас в легком весе много лучших имен, чем Ломаченко.

Я много сражался на улице, и мама увела меня в боксерскую школу, чтобы я тратил свою энергию там, а не на улице. Это мечта многих бойцов, и теперь она свершается в такой культовой арене. Главное – прежде всего это эмоции, это сам бой, потом пояса – и, конечно, деньги тоже важны. Сейчас я доволен на 100%».

Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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