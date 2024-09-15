40 минут до старта: Комментарий Франко Колапинто

Гран При Азербайджана – только вторая гонка Франко Колапинто в составе Williams, но аргентинскому новичку уже удалось опередить в квалификации опытного Алекса Элбона, и ему предстоит старт с 8-й позиции.

Франко Колапинто: «Прежде всего я очень рад вновь выйти на старт, это моя вторая гонка в Формуле 1, и вчера благодаря отличной работе команды нам удалось отлично справиться с делом и пройти в финал квалификации. Все прилагают огромные усилия, чтобы сделать машину быстрее, и мы уже демонстрируем, что темп FW46 позволяет бороться за очки.

Конечно, это очень приятно, и я в предвкушении гонки, но посмотрим, как всё будет складываться. Правда, на тренировках мне не удалось проехать длинную серию кругов, но я в полной мере настроен на борьбу».

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