Гвадалахара. Френх и Гадецки поспорят за дебютный одиночный титул WTA

На турнире в Мексике состоялись полуфинальные матчи

Гвадалахара, Мексика • 9-15 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Мария Саккари (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Магдалена Френх (Польша, 5) – Каролин Гарсия (Франция, 4) 7:6(4), 7:5

Оливия Гадецки (Австралия, Q) – Камила Осорио (Колумбия) 6:2, 6:3

Магдалена Френх (№43 WTA) одержала вторую победу над Каролин Гарсией в этом году, с которой встречалась в январе во втором круге Australian Open. Полька проведёт второй решающий матч на уровне WTA: в июле она уступила соотечественнице Магде Линетт в матче за титул на турнире в Праге.

Оливия Гадецки (№152 WTA) выиграла уже шестой матч подряд в Гвадалахаре и впервые вышла в финал на турнире уровня Тура. В этом сезоне только одна австралийка играла в финале турнира WTA – Айла Томлянович проиграла в решающем матче в Бирмингеме.

Магдалена Френх и Оливия Гадецки ранее не играли друг против друга.

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