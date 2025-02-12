Удачная шутка Боттаса позабавила болельщиков

На днях Валттери Боттас, ныне ставший резервным пилотом Mercedes, вместе с командой принимал участие в торжественной презентации, посвящённой началу сотрудничества с компанией Adidas.

В программу также входили разного рода интересные занятия, в том числе гонщики команды на специальных станках сами печатали на фирменных футболках картинки и надписи.

Когда дошла очередь до Валттери, и он взялся за дело, сотрудница Adidas сказала, что процесс нанесения принта на футболку длится около 30 секунд.

И тогда он с весьма хитрым выражением лица и соответствующими интонациями произнёс фразу, вызвавшую весёлую реакцию у окружающих и которую оценили болельщики, поставившие десятки тысяч смайликов в социальных сетях. Боттас сказал: «Это всё равно быстрее, чем некоторые из моих пит-стопов».

Все, кто следил за выступлениями Sauber в прошлом году, знают, что Валттери и его напарнику, Гуаньюю Чжоу, часто мешали хронические проблемы на пит-стопах, что неизбежно приводило к потере позиций. В швейцарской команде пытались принимать какие-то меры, но с причиной проблем долго не удавалось разобраться, и заминки продолжались.

Но также многие помнят, что гораздо более сложный случай произошёл на Гран При Монако 2021 года, когда финн ещё выступал за Mercedes: тогда на пит-стопе заклинило колёсную гайку, и Валттери сошёл с дистанции.

Колесо удалось снять с машины только через 43 часа уже на базе команды в Брэкли.

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