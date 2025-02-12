Top Rank. Денис Беринчик и Кейшон Дэвис

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На ринг выйдут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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На кону будет стоять титул WBO, который Беринчик выиграл в мае 2024 года в бою против мексиканца Эмануэля Наваррете.

Между Беринчиком и Дэвисом состоялась первая дуэль взглядов. Американец вел себя нагло и постоянно цеплялся за чемпионский пояс, провоцируя Дениса. Обоих пришлось разнимать.

В глаза бросалось и то, насколько американец превосходит в габаритах украинского чемпиона.

ВИДЕО. Пришлось разнимать. Как прошла дуэль взглядов Беринчика и Дэвиса

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