Такого никто не ожидал: один из турниров на US Open проведут в радикально новом формате

Соревнования на Открытом чемпионате США в миксте в этом году пройдут по измененному регламенту



Организаторы турнира Grand Slam в США анонсировали революционные изменения для смешанного парного разряда.

• Во-первых, турнир в миксте перенесут с заключительной недели «мэйджора» на неделю перед началом соревнований в основе. Эту неделю также называют «фанатской», ведь в этот период на кортах традиционно проходят разнообразные развлекательные мероприятия и показательные матчи (микст стартует 19 августа, основная сетка US Open – 24 августа). В это же время на кортах продолжается квалификационный этап.

• Во-вторых, соревнования в миксте будут длиться всего 2 дня (19 и 20 августа) на главных стадионах US Open, аренах Артура Эша и Луи Армстронга.

Менеджмент US Open объясняет такое решение тем, что обычно турнир в миксте в заключительную неделю «мэйджора» не получает достаточного внимания и эфирного времени, ведь его «затмевают» решающие раунды соревнований в одиночном, а также парном разрядах.

Кроме того, организаторы считают успешным свой прошлогодний опыт, когда накануне официального чемпионата был проведен выставочный турнир в миксте (его победителями тогда стали испанка Паула Бадоса и грек Стефанос Циципас, которые в финале одолели американцев Тейлора Фритца и Аманду Анисимову).

Также по мнению организаторов, изменение времени проведения турнира позволит топовым теннисистам больше не стоять на распутье, когда они снимаются с микста, чтобы сохранить силы на последние раунды в одиночном разряде. «Крупнейшие звезды тенниса будут иметь больше возможностей объединиться, чтобы побороться за вожделенный титул Grand Slam и 1 млн долларов США призовых для победителя», – говорится в заявлении пресс-центра US Open.

Что еще известно об обновленном US Open в миксте:

• В турнире примут участие 16 дуэтов: 8 – попадают по рейтингу, 8 – получат wild card

• Матчи до финала будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 4 геймов, без счета «больше-меньше», тай-брейк при счете 4-4 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков

• Финальный матч будут играть в формате: 2 сета для победы, каждый сет – до 6 геймов, со счетом «больше-меньше», тай-брейк при счете 6-6 в сете, третий сет – в формате матчевого тай-брейка до 10 очков

На US Open обещают, что все матчи в миксте будут показаны вживую или доступны в трансляции местных и международных вещателей. «Благодаря этому смешанный парный разряд будет показан более широкой аудитории, что должно вдохновить больше людей взять в руки ракетку и начать играть», – считают организаторы.

Напомним, что в 2024-м году победителями Открытого чемпионата США в миксте стали итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори.

Более подробную информацию о турнире обещают опубликовать в ближайшие недели.

btu.org.ua