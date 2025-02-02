Три нокдауна за раунд. Черкашин одержал досрочную победу в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Федор Черкашин

В ночь на 2 февраля в американском Ньюарке состоялся поединок в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретились украинский боксер, который выступает за Польшу, Федор Черкашин (25–1, 15 КО) и представитель Ганы Патрик Аллотей (44–7, 34 КО).

Первый раунд боксеры начали с осторожной разведки – мало атаковали, держались на дистанции, периодически проверяли защиту соперника дальними ударами.

Во втором раунде ситуация изменилась – Черкашин легко находил удобную дистанцию, работал сериями и постепенно начал избивать Аллотея. Боксер из Ганы трижды побывал в нокдауне – после третьего падения Аллотея судья решил остановить односторонний бой.

Федор одержал 26-ю победу в карьере. Боксер имеет неплохие шансы уже в этом году побороться за титул чемпиона мира. Черкашин занимает третье место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), титулом владеет представитель Казахстана Жанибек Алимханулы.

sport.ua