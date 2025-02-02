Победный дубль BMW в Батерсте, Росси – на подиуме

12-часовая гонка за знаменитой австралийской трассе в Батерсте завершилась сегодня победным дублем Team WRT – её гонщики выступают на машинах BMW M4 GT3.

Выиграл экипаж бельгийской команды, в который входят братья Кельвин и Шелдон ван дер Линде, гонщики из ЮАР, и Аугусту Фарфус, бразильский мастер гонок на выносливость. Вторым финишировала BMW с бортовым номером 46, под которым традиционно выступает Валентино Росси, девятикратный чемпион мира по мотогонкам, ныне продолжающий карьеру в GT.

На финальном отрезке дистанции машину победившего трио пилотировал Кельвин ван дер Линде, и при этом ему приходилось экономить топливо, чтобы добраться до финиша, поскольку в этом и состояла тактика WRT. Он спокойно действовал, когда его опередила Ferrari команды Arise Racing, поскольку за 20 минут до конца гонки она свернула в боксы, и Кельвин перым увидел клетчатый флаг.

Через 10 секунд линию финиша пересекли и его напарники – экипаж №46, за который вместе с Валентино Росси выступают Раффаэле Марчелло и молодой бельгийский гонщик Шарль Веертс.

Эта гонка открывала сезон в серии Intercontinental GT Challenge, и победа Кельвина и Шелдона ван дер Линде стал первым за 28 лет подобным достижением для экипажа, в состав которого входят родные братья: в 1997-м гонку Bathurst 1000 Super Touring на этой трассе выиграли Дэвид и Джефф Брэбэмы.

«12 часов Батерста» были несколько омрачены тяжёлой аварией, в которой пострадал 57-летний австралиец Стивен Гроув, ветеран серии Supercars: инцидент произошёл вскоре после начала марафона, когда его Mercedes-AMG GT3 Evo столкнулся с такой же машиной другого гонщика в повороте Skyline.

Контакт был довольно сильным, после чего машина врезалась в барьер и подлетела в воздух. Гроув самостоятельно из неё выбрался, но был направлен в госпиталь, где в ходе обследования была выявлена травма позвоночника.

Стюарды сочли происшествие гоночным инцидентом, поэтому Кенни Хабул, пилотировавший вторую машину, оштрафован не был. Именно его экипаж, в который также входят Жюль Гунон и Лука Штольц, занял в гонке 3-е место.

Возвращаясь к Team WRT стоит добавить, что гонщики этой бельгийской команды выиграли все три марафона, состоявшиеся с начала года: до Батерста были «24 часа Дубая» и «6 часов Абу-Даби».

Источник