Smoove пригадав виступи українців на чемпіонатах світу 3х3 та данк-контестах

Чемпіон світу зі слем-данків Дмитро «Smoove» Кривенко пригадав виступи українців на чемпіонатах світу 3х3 та данк-контестах.
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Фото: Межа
Чемпіон світу зі слем-данків Дмитро «Smoove» Кривенко пригадав виступи українців на чемпіонатах світу 3х3 та данк-контестах.
Кого впізнали на відео? Пишіть в коментарі 👇
Фото: Межа
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