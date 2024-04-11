Smoove пригадав виступи українців на чемпіонатах світу 3х3 та данк-контестах

Чемпіон світу зі слем-данків Дмитро «Smoove» Кривенко пригадав виступи українців на чемпіонатах світу 3х3 та данк-контестах.

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Фото: Межа

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