Паундовый Накатани остановил Нишиду и отобрал у него титул IBF

8 июня на арене «Ariake Colosseum»» в Токио (Япония) состоялся вечер бокса от промоутера Акихико Хонды и его компании Teiken Promotions.

Главным событием стал бой в легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретились чемпион мира по версии WBC Дзюнто Накатани (30–0, 23 КО) и обладатель титула IBF Ресуке Нишида (10–0, 2 КО).

Конкурентный и зрелищный бой завершился в шестом раунде – возле глаза Нишиды образовалось гематома, из-за которой он почти ничего не видел. Накатани отобрал у своего соотечественника титул IBF и вероятно улучшит свои позиции в рейтинге P4P.

Дзюнто входит в десятку этого списка и считается одним из самых сильных боксеров современности.

Дзюнто Накатани (Япония) – Ресуке Нишида (Япония) – TKO 6

sport.ua