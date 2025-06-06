Финский ТуТо объявил о переходе Даниила Трахта

IIHF. Даниил Трахт

Нападающий сборной Украины 22-летний Даниил Трахт продолжит карьеру в новом клубе. После пяти лет выступлений в молодежной команде «Лукко» из Раумы и двух триумфов в лиге U20 SM-sarja наш легионер будет выступать на взрослом уровне за команду «ТуТо» из Турку в Мэстис-лиге (второй по силе дивизион чемпионата Финляндии).

«В «ТуТо» буду выступать на правах аренды, – говорит Трахт. – С «Лукко» мы заключили новое соглашение, поэтому по-прежнему буду принадлежать команде из Раумы. Однако предстоящий сезон проведу в Турку. Это шаг на перспективу. Моя новая команда начала подготовку к сезону на земле и льду еще 5 мая, а задачи у команды самые амбициозные. Рассчитываю в «ТуТо» развиваться и получать много игрового времени в очень конкурентной команде».

В прошлом сезоне Трахт набрал рекордные для себя – 54 (26+28) очка в 49 играх за молодежку «Лукко» (с учетом плей-офф) и отыграл один поединок за взрослую команду из Раумы.

«Трахт – праворукий крайний форвард, быстрый и умелый игрок. Он даст нам больше возможностей и способен много забивать», – сказал главный тренер «ТуТо» Самули Марджета.

Напомним, что с 1996 по 2003 гг. главным тренером «ТуТо» был экс-наставник сборной Украины и «Сокола» Анатолий Богданов.

sport.ua