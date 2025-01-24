Хюлкенберг отказался быть наставником Бортолето

В 2025 году за Sauber будут выступать опытный Нико Хюлкенберг, на счету которого 227 Гран При в Формуле 1, и дебютант чемпионата Габриэль Бортолето. Отвечая на вопрос, готов ли он стать наставником для молодого бразильца, Нико ответил отказом.

Нико Хюлкенберг: «В ситуации, когда гонщики являются напарниками, один из них не может быть наставником у другого, даже если он более опытный. В конце концов, мы говорим о соревновании, которое таковым остаётся даже если вы выступаете за одну команду.

Я хочу хорошо сделать свою работу не только ради Sauber, но и ради себя, ради своей карьеры. Поэтому я жду начала совместной работы и стоящие перед нами вызовы».

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