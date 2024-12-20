Расселл: У Антонелли будет такое же право голоса

Напарником гонщика Mercedes Джорджа Расселла в 2025-м станет Андреа Кими Антонелли, заменивший перешедшего в Ferrari Льюиса Хэмилтона. Джордж уверяет, что у него и у молодого дебютанта будет равное право голоса…

Джордж Расселл: «В большинстве команд Формулы 1 над созданием двух машин работает около 1000 человек, а за рулем выступают только два гонщика. Дело не в том, что Льюис имел больший приоритет – команда в равной степени слушала нас обоих, оба мнения были очень важны.

Так будет и в 2025-м. Кими – новичок, у него свежий взгляд. Уверен, у него много отличных идей. Из нас двоих у меня больший опыт, но у нас равное право голоса. Мы оба будем вносить равный вклад в развитие машины, как это было с Льюисом и мной».

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