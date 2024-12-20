Connect with us
Бокс

Переобулся? Промоутер Джошуа назвал точный результат реванша Усик – Фьюри

Переобулся? Промоутер Джошуа назвал точный результат реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Украина. Эдди Хирн и Тайсон Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Трудно не поставить на Усика, но многие забывают, что первый бой был достаточно равным. Я отдал преимущество украинцу максимум в два раунда. В реванше я ставлю на победу Тайсона, считаю, он победит по очкам. Тайсон сейчас достаточно расслаблен, а Усик начал вести себя вызывающе», – сказал Хирн.

До недавнего времени Хирн считал фаворитом боя именно Усика.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Переобулся? Промоутер Джошуа назвал точный результат реванша Усик – Фьюри

  • 1.70
  • 15.0
  • 2.55

    • Зробити ставку
    sport.ua

    Related Topics
    Comments
    More in Бокс
    aquapolis