Рим. Паолини победила Гауфф и стала первой итальянской чемпионкой за последние 40 лет

Жасмин Паолини выиграла титул на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Коко Гауфф (США, 4) 6:4, 6:2

Итальянская теннисистка сравняла счет в личных противостояниях с Гауфф (2-2), одержав вторую победу подряд. В апреле Паолини обыграла американку в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте. Паолини сыграла восьмой финал в карьере и выиграла третий титул.

Путь к титулу

R128: BYE

R64: Лулу Сунь (Новая Зеландия) 6:4, 6:3

R32: Онс Жабер (Тунис) 6:4, 6:3

R16: Елена Остапенко (Латвия, 17) 7:5, 6:2

QF: Диана Шнайдер (-, 13) 6:7(1), 6:4, 6:2

SF: Пэйтон Стёрнс (США) 7:5, 6:1

FR: Коко Гауфф (США, 4) 6:4, 6:2

Итальянка записала в свой актив второй трофей на турнирах WTA 1000. В прошлом сезоне она стала чемпионкой в Дубае. Таким образом Паолини – первая итальянская теннисистка, которая выиграла более одного титула WTA 1000.

Также Жасмин стала всего четвертой итальянкой, победившей на домашних соревнованиях, в том числе второй в Открытой Эре. В 1985 году титул в столице Италии выиграла Рафаэлла Реджи.

Напомним, что в воскресенье Паолини вместе со своей соотечественницей Сарой Эррани сыграет в парном финале турнира.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua