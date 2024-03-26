Сборная Украины на последних минутах вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

Подопечные Реброва продолжают бороться за путевку на Евро-2024

Фото: УЕФА

Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией в финальном матче плей -офф отбора Евро-2024 по футболу. Матч завершился со счетом 2:1.

В первой половине первого тайма встречи команды обменялись опасными моментами. Сначала Лунин парировал удар Торстейнссона. Впоследствии Миколенко не точно пробивал по воротам соперника. А на 30 минуте игры Альберт Гудмундссон ошарашил украинцев — сначала убежал от упавшего на газон Малиновского, а затем умело обыграл Бражка и сильно пробил по воротам Лунина, который не сумел спасти свою команду.

Через 9 минут подопечные Реброва сравняли счет (Судаков нашел впереди Цыганкова, который в одно касание выполнил передачу на Яремчука и последний переправил круглого в сетку ворот), но взятие ворот было отменено после просмотра VAR, заметив положение вне игры у Виктора.

Во втором тайме матча сборная Украины смогла отыграться. Судаков разогнал контратаку, которую умело завершил Цыганков, пробив искусным ударом под стойку ворот исландцев — 1:1. на Евро-2024″ src=»/wp-content/uploads/2024/03/8b02a737dbea842e20788e56b3ae8735.jpg» alt=»Сборная Украины на последних минутах вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2> br />

На 74 минуте игры Миколенко потерял супервозможность вывести сборную Украины вперед, не реализовав выход один на один с голкипером – после передачи Бражка защитник Эвертона пробил мимо ворот исландцев. Через три минуты Лунин парировал еще один удар Торстейнссона. А впоследствии ошибкой Забарного не воспользовался лидер соперника Альберт Гудмундссон, пробивший рядом со стойкой ворот Лунина.

На 84 минуте матча Судаков выполнил передачу на Мудрика и Михаил в одно касание попал в нижний угол ворот Вальдимарссона — 2: 1. Этот гол принес путевку украинцам на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024: формат, регламент соревнований и состав всех групп

Подопечные Сергея Реброва как победители Пути B стыковых матчей отбора попали в группу Е в сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Чемпионат Европы 2024 года примет Германия. Турнир начнется 14 июля, а завершится 14 июня. Матчи будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Чемпионат Европы-2024 Квалификация, финал 26 марта

Путь В

Украина — Исландия 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 30 Гудмундссон А., 1:1 — 54 Цыганков, 2:1 — 84 Мудрик

Сборная Украины: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Малиновский (Зинченко 64), Цыганков (Таловеров 88), Судаков, Мудрик, Яремчук (Довбик 72).

Сборная Исландии: Вальдимар Пальссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон (Оскарссон 64), Траустасон, Гаральдссон (Андерссон 87), Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Эллерссон 87), А. Гудмундссон, Гудьонсен (Финнссон 63). Предупреждение: Судаков 21, Малиновский 42, Ингасон 57, Гудмундссон Й. 90, Зинченко 90+2.

Ранее сборная Грузии одолела Грецию в игре плей-офф квалификации и впервые вышла на чемпионат Европы.

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