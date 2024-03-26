Комацу: У Магнуссена были причины злиться на команду

Гонка в Мельбурне стала первой с 2022 года, в которой оба гонщика Haas заработали очки. Руководитель команды Айо Комацу назвал Кевина Магнуссена настоящим командным игроком, хотя у датчанина были причины для недовольства командой из-за выбранной для него стратегии.

«Во время первой волны пит-стопов Кевин потерял две позиции, – говорит Айо Комацу. – Этого не должно было произойти, но в остальном всё было потрясающе. Мы блестяще провели пит-стопы, и на втором отрезке наши гонщики работали сообща.

Кевин был на жёстких шинах, а Нико Хюлкенберг на Medium из-за виртуального автомобиля безопасности. Нико демонстрировал более высокий темп, а стратегия Кевина была испорчена – не по его вине, по вине команды. У Кевина были все причины злиться, но нет: когда мы попросили его пропустить напарника, он сразу это сделал. Он знает, насколько важно использовать подобные возможности, поэтому всё сделал правильно».

Отвечая на вопрос, останутся ли Магнуссен и Хюлкенберг в Haas в 2025 году, Комацу ответил: «Я об этом не думал. Рынок пилотов открыт, в ближайшее время нужно вернуться к этому вопросу. Но пока мы не проведём первые четыре-пять гонок, я буду полностью сосредоточен на том, чтобы мы работали сообща как команда.

Я снимаю шляпу перед Кевином. Он продемонстрировал невероятную командную работу. Просто потрясающе».

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