Не Усик – Фьюри. Украинский боксер назвал самый интригующий бой в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер Карен Чухаджян прокомментировал предстоящий вечер бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в главном бою которого сойдутся Александр Усик (Украина) и Тайсон Фьюри (Великобритания). Он считает, что самым интригующим поединком в этом карде будет встреча соотечественника Сергея Богачука (24–2, 23 КО) и Исраила Мадримова (10–1–1, 7 КО) из Узбекистана.

«У Сергея хорошие шансы в этой встрече. Он похож на локомотив и может истощить соперника. Если говорить о стилях, то это очень интересный поединок. Отдаю преимущество Сергею.

У Богачука лучше прессинг и шансы на победу чуть выше. Главный вопрос – как будет реагировать Мадримов? Бокс украинца понятен оппонентам, но мало кто знает, как с этим бороться. Интересно посмотреть, сможет ли соперник что-то противопоставить дикому прессингу от Сергея», – сказал Чухаджян.

Ранее Карен дал несколько советов британскому претенденту Тайсону Фьюри.

sport.ua