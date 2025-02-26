Новый шлем Хэмилтона говорит о его настрое

Свой новый шлем Льюис Хэмилтон впервые продемонстрировал ещё в январе, перед первыми частными тестами за рулём Ferrari во Фьорано. Но сейчас итальянская команда вместе с компанией Bell представила целую серию студийных фотографий, и это позволяет рассмотреть оформление шлема во всех деталях.

Остановимся лишь на моменте, который прежде всего обращает на себя внимание. На боковых сторонах шлема мы видим семь звёздочек – по числу чемпионских титулов, но главное, что там явно оставлено место ещё для пары звёздочек, хотя в теории может поместиться и больше.

Как в реальности пойдут дела Льюиса в Скудерии, покажет время, но эта деталь наводит на мысли о боевом настрое 40-летнего британского гонщика, которого в паддоке давно прозвали Ham, и это сокращение от его фамилии вновь начертано на затылочной части шлема.

Кстати, сегодня он появился на автодроме в футболке, на которой большими буквами написано английское словечко milf, у которого могут быть разные трактовки, в том числе весьма двусмысленные. Об одной из них могут помнить те, на кого в своё время произвела впечатление комедия «Американский пирог».

Но на футболке Хэмилтона, чтобы ни у кого не было сомнений в его благопристойности, в скобках приведена актуальная расшифровка: Man, I love Ferrari. Она в переводе не нуждается, но всё-таки: «Приятель, я люблю Ferrari».

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