Шарль Леклер не планировал пропускать Хэмилтона

Во время гонки в Майами Льюис Хэмилтон был недоволен стратегами Ferrari, из-за которых он потерял несколько кругов позади Шарля Леклера. Как выяснилось после финиша, монегаск и не думал пропускать напарника.

Отвечая на вопрос, планировал ли он пропустить Льюиса вперёд, если бы не получил, подобную инструкцию, Шарль сказал: «Не особо. Я знал, что Льюис на шинах Medium, поэтому ближе к финишу у него возникнет больше проблем с резиной, чем у меня. Но я понимал, что он хотел попробовать сделать что-то другое.

Я ценю это, и на его месте сделал бы то же самое, поскольку тоже действовал бы более агрессивно на шинах Medium. У меня нет претензий к Льюису. Он, как и я, хочет оптимизировать машину и добиться от неё большего, но огорчает, что потенциал SF-25 такой, какой он сейчас есть.

В любом случае, радио переговоры не всегда в полной мере дают представление о реальном положении вещей».

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