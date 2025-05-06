Хохоник, Вильямсон, Клевзуник, Сыпало и Сандул вошли во вторую символическую сборную Суперлиги FAVBET-2024/25

Днепр и Киев-Баскет отрядили по три игрока в два состава

Федерация баскетбола Украины огласила состав второй символической сборной Суперлиги FAVBET-2024/25.

В перечень вошли Даниил Сыпало из Днепра, два игрока Киев-Баскет — Максим Сандул и Денис Клевзуник, а также Андрей Хохоник из Запорожья и Си Джей Вильямсон из БК Ровно. Отметим, что всего в две символические сборные попали по три игрока Днепра и Киев-Баскета. Си Джей стал единственным легионером в обоих составах.

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Вторая символическая сборная сезона Суперлиги-2024/25

Андрей Хохоник (Запорожье, 29 матчей) — 12.1 очка, 8.6 передачи, 4.7 подбора (РЭ 16.0) Си Джей Вильямсон (Ровно, 15 матчей) — 18.5 очка, 6.6 подбора, 2.5 передачи, 2.1 перехват (РЕ 22.0) Денис Клевзуник (Киев-Баскет, 36 матчей) — 14.7 очка, 7.1 подбора, 1.3 передачи (РЭ 15.0) Даниил Сыпало (Днепр, 35 матчей) — 9.5 очка, 6.5 подбора, 1.7 передачи, 1.3 блок-шота (РЕ 14.0) Максим Сандул (Киев-Баскет, 35 матчей) — 8.6 очка, 11.6 подбора, 2.2 передачи (РЭ 18.0)

Напомним, ранее были определены лауреаты сезона Суперлиги FAVBET в индивидуальных номинациях. Самым ценным игроком был признан Тимофеенко, лучшим форвардом — Конев, лучшим центровым — Агафонов, лучшим легионером — Си Джей Уильямсон из БК Ровно.

Кроме того, Буренко стал лучшим защитником, его одноклубник Егор Сушкин признан лучшим молодым игроком. Разыгрывающий Черкасских Мавп Лев Кошеватский получил награду лучшему игроку защитного плана. Бублик был удостоен звания самого прогрессирующего игрока, а также награды имени Александра Сальникова (самому результативному игроку). Лучшим тренером стал наставник команды-чемпиона Владимир Коваль.

Чемпионом Суперлиги FAVBET-2024/25 стал Днепр, который в напряженной финальной серии из трех поединков обыграл Киев-Баскет. Бронзовые медали нынешнего сезона в активе Черкасских Мавп, которые в серии из трех матчей обыграли БК Ровно.

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