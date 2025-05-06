Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Масштабное шоу бокса организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен и его компания Queensberry Promotions.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Украинский боксер накануне опубликовал пост в социальных сетях – он держит в руках все свои пояса и стоит на фоне ангела. Фото сопровождается словами:

«Я не боюсь ничего, кроме Господа Бога. Я боюсь Его, потому что люблю Его», – написал Усик. Ранее чемпион неоднократно рассказывал о своем отношении к религии и ее влиянии на жизнь и карьеру спортсмена.

Последний раз Усик выходил на ринг в декабре прошлого года, когда одолел британского претендента Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

sport.ua