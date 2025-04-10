Марта Костюк – о выступлении за сборную Украины: “Представлять мою страну с 2022 года стало даже еще более особенным”

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№25 WTA) ответила на вопрос, что для нее значит представлять Украину в Кубке Билли Джин Кинг



“Я думаю, что представлять мою страну с 2022 года стало даже еще более особенным. Я дебютировала в 2018 году, когда мне было 15 лет. С того момента прошло много времени. Я всегда в предвкушении, это всегда особенный момент, когда в нашем индивидуальном спорте ты играешь в команде. У нас замечательная команда, очень-очень сильная. Для меня это всегда честь представлять Украину”, – сказала Марта Костюк.

Вчера, украинская теннисистка присоединилась к своим партнерам по национальной сборной в Радоме (Польша), где наша команда сыграет против сборных Польши и Швейцарии за место в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

22-летняя Марта Костюк сыграет за сборную Украины 8-й раз. Она провела 9 матчей в одиночном разряде (7 побед) и 5 в парном (3 победы).



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