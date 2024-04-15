Езерский: Важно, чтобы клубы пошли навстречу олимпийской сборной

Тренер оценил перспективы украинской команды на ОИ-2024

Фото: пресслужба УАФ

Помощник главного тренера "Карпат" Владимир Езерский поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины U-23 на Олимпийских играх-2024.

— Участие в Олимпийских Играх – это знаменательное событие для Украины, для ее футбольной истории. Все-таки впервые наша команда завоевала право через чемпионат Европы пробиться на Олимпиаду. Все мы прекрасно осознаем значимость этого достижения. Я уверен, что каждый из футболистов хочет принять участие в Олимпийских Играх. Убежден, что при должном подходе к этому вопросу и при качественной подготовке наша команда может достичь не просто выхода из группы, а значительно большего.

Считаю, что тренерскому штабу и УАФ коллегиально нужно сделать так, чтобы тех игроков, которые соответствуют уровню олимпийской сборной и которых хочет видеть Руслан Ротань и его ассистенты, в их клубах отпустили. Конечно, в этом вопросе будет непросто, ведь есть национальный чемпионат и определенные задачи по выступлению в нем у каждого из его участников. Однако я все же надеюсь, что все представители наших клубов максимально проникнутся пониманием того, что происходит. Это исторический момент, знаковое событие.

Поэтому мало верю в то, что найдутся люди, которые будут жить интересами своих команд, а не олимпийской сборной и Украины. Уверен, что таких не будет, а тренеры клубов УПЛ захотят, чтобы их представители представляли наше государство на Олимпиаде. Это такой спортивный форум, который не забывается и, возможно, бывает раз в жизни. Лично я помню, когда в 1988 году проводились Олимпийские Игры в Сеуле, сборная СССР завоевала там чемпионское звание. Я тогда смотрел матчи с огромным интересом. Об этом помнят все до сих пор – и сами сборники, и тренеры, и футбольные функционеры, и болельщики. И хотя это был Советский Союз, это уже история …

— На что может рассчитывать олимпийская сборная Украины?

— У нас есть все возможности, чтобы наша команда во главе с Русланом Ротанем достойно сыграла на Играх. У него есть опыт, заработанный, в том числе и на чемпионате Европы в прошлом году. Теперь надо только хорошо подготовиться и, опять же, чтобы клубы пошли навстречу. Каждый тренер должен не думать о каких-то собственных амбициях, а консолидироваться вокруг интересов как национальной, молодежной, так и олимпийской сборных. Повторюсь: это очень ответственное дело для нашей страны. Тем более, в такое трудное время.

Что же касается футболистов, то в карьере каждого из них сам факт участия в Олимпиаде дорогого стоит. А если, дай Бог, еще и достичь какого-то результата, то и подавно. Это уже исторический момент – как для игроков, так и для нашей сборной. Своей преданной работой ребята заслужили право быть на Олимпиаде. Они прошли для этого непростой путь.

— Поработав с Ротанем и зная его взгляды, как считаете: из какого круга кандидатов он будет выбирать в свой состав трех игроков старшего возраста?

— Это будут те футболисты, которые соответствуют его видению футбола и модели игры. Могут ли ими быть игроки национальной сборной? Да, могут – почему же нет? Если на ту или иную позицию нужно будет усиление и футболист по своим качествам устраивает тренерский штаб, то такой обязательно будет привлечен в олимпийскую команду, — сказал Езерский.

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