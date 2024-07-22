Сыпало вошел в символическую пятерку Евробаскета-2024 U-20

Украинец в среднем набирал 11,8 очка и 10,5 подбора

Центровой сборной Украины U-20 Даниил Сыпало вошел в символическую пятерку молодежного чемпионата Европы-2024 в дивизионе В.

Украинец в среднем набирал 11,8 очка, 10,5 подбора, 1,8 блок-шота и 19,1 балла рейтинга эффективности за матч на турнире, проводя на паркете 23,2 минуты. В итоге Даниил стал четвертым по рейтингу эффективности, третьим по подборам и четвертым по блокам на чемпионате Европы.

Символическая пятерка Евробаскета-2024 U-20: Георгий Сулаберидзе (Грузия), Уильями Вартиайнен (Финляндия), Драгош Лунгу (Румыния) – МVP, Денис Бадалау (Румыния), Даниил Сипало (Украина)

Сборная Украины U-20 дошла до финала молодежного Евробаскета. В решающей встрече сине-желтые проиграли Румынии (58:80). Украина вернулась в элитный дивизион А, где выступит в 2025 году.

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