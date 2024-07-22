Контракт с Монцей пока не продлён

Президент итальянской национальной федерации ACI Анджело Стикки Дамиани подтвердил, что контракт на проведение Гран При Италии в Монце пока не продлён.

Анджело Стикки Дамиани: «У нас был установлен крайний срок – 1 июля. Инспекция FIA прошла хорошо, они высоко оценили нашу работу, но внесли несколько незначительных предложений. Теперь следующий срок – 1 августа.

Позади самая масштабная реконструкция за всю историю Монцы. Нашей первоочередной задачей было обеспечить безопасный выход зрителей по распоряжению префекта. Наконец у нас появилась возможность провести эти работы, которые оказались гораздо сложнее, чем ожидалось. Мы разрезали трассу в четырех местах, хотя дождливая зима не способствовала плодотворной работе.

За прошедшие годы вступили в силу новые антисейсмические нормы, потребовавшие значительных работ. Было найдено минимально инвазивное решение для укрепления существующих конструкций.

Чтобы обеспечить будущее Гран При Италии, нам нужно как-можно скорее продлить контракт с Формулой 1. Срок действия нынешнего соглашения истекает чуть больше чем через год, здесь мы отстаем от графика. Контракт должен гарантировать, что одни работы могут быть завершены к гонке 2025 года, а другие – в 2026-м. Мы немного обеспокоены и должны поторопиться, чтобы подписать этот контракт со всеми необходимыми гарантиями.

Ещё одна важная задача – преобразование сегодняшнего пресс-центра, площадью почти 5 000 квадратных метров, в продолжение Паддок-клуба. Это очень важно для Формулы 1, поскольку позволит получить высокодоходное помещение. Мы, конечно, создадим новый зал для прессы и уже нашли подходящее помещение, перепрофилировав старые офисы.

Конструкция новых трибун ожидает разрешения. Каждое сооружение будет представлять собой независимую единицу, оснащенную кондиционерами, ресторанами и санитарными зонами».

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