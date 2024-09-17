IndyCar: Алекс Палоу в третий раз стал чемпионом

По итогам вчерашнего финала IndyCar в Нэшвилле Алекс Палоу, гонщик Chip Ganassi Racing, в третий раз стал чемпионом американской серии.

Испанец занял только 11-е место, но преимущество, набранное в течение всего сезона, прежде всего за счёт побед и подиумов на городских трассах и автодромах дорожного типа, было достаточно прочным и обеспечило победу в чемпионате, хотя гонку на овальном автодроме Nashville Superspeedway выиграл Колтон Херта, выступающий за команду Andretti Global.

Перед финалом сезона ближайшим соперником Палоу был не Херта, а Уилл Пауэр, выступающий за Penske, но у австралийца по ходу гонки возникли странные проблемы с ремнями безопасности, из-за чего ему пришлось срочно вернуться в боксы, после чего отыграться было уже нереально.

Когда Палоу узнал о сложностях соперника, это никак не отразилось на его настрое: «Надо было просто продолжать гонку. Я должен поблагодарить всех, кто работает с моей машиной. Я очень горжусь, это был удивительный год, и я очень рад, что мы вновь выиграли чемпионат».

Разумеется, радовался и Колтон Херта, добывший для Andretti её первую победу на овалах за шесть лет – тогда, в 2018-м, гонку в Поконо выиграл Алекс Росси. Всего за четыре круга до финиша Колтону удалось опередить Пато О’Варда, гонщика Arrow McLaren. Именно Колтон и стал вице-чемпионом серии.

А Палоу стал 13-м гонщиком в истории IndyCar, кто смог выиграть как минимум три титула, и только седьмым, кому это удалось за 4-летний период: последним, кто мог похвастаться подобным достижением, был Дарио Франкитти, ставший трёхкратным чемпионом серии в период с 2009-го по 2011 гг. Кстати, Франкитти тоже выступал за Chip Ganassi Racing.

Именно эта команда отпраздновала вчера свою 16-ю победу в чемпионате, в том числе четвёртую за последние пять сезонов.

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